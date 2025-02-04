Natus Vincere (з латинської - “Народжені переможцями”), або NAVI, - українська кіберспортивна організація, яка першою в історії кіберспорту здобула перемогу на трьох найпрестижніших турнірах Counter Strike протягом одного року - World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.

Team Spirit - міжнародна кіберспортивна організація, що базується в Сербії, заснована у 2015 році.

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3 лютого на престижному турнірі IEM Katowice 2025 відбувся матч між українською командою Natus Vincere та російською Team Spirit, де визначався учасник плей-офф.

Минулі перемоги NAVI - подробиці

22 липня українська кіберспортивна команда NaVi перемогла у фіналі турніру Esports World Cup. Natus Vincere здобула перемогу, обійшовши німецьку MOUZ з рахунком 2:1.

1 квітня кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) перемогла у першому чемпіонаті з Counter-Strike 2.

У гранд-фіналі NAVI зустрілися з американською командою FaZe Clan і здобули перемогу з рахунком 2:1.

За перше місце у турнірі NAVI отримали 500 тисяч доларів, а також путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

У 2011 році NAVI стали першими переможцями в історії турніру The International.

У 2021 році команда NAVi з CS:GO перемогла на мейджорі — PGL Major Stockholm. Українська команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік.