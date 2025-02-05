В Україні зафіксовано перший випадок, коли водія тимчасово позбавили прав за неявку до територіального центру комплектування (ТЦК), повідомив Опендатабот.

Військовий облік і водійські права: що змінилося?

За даними Опендатабот, в Україні зареєстровано щонайменше 41 судова справа, пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

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Інфографіка: Опендатабот

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Чому суди повертають справи про позбавлення прав за неявку до ТЦК?

Адвокатка Валентина Слободянюк пояснює, що у більшості випадків суди повертають справи назад через проблеми в оформленні позовів з боку ТЦК, зокрема через несплату судового збору. Проте вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК і обмежив водія у праві керування транспортом.

Вона також зазначає, що обмеження права на керування автомобілем не є нововведенням і активно застосовується щодо боржників по аліментах.

Судові рішення у таких справах повністю знешкоджені - у них не зазначаються сторони процесу. Це може бути пов’язано з планами законодавців закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації.