5 лютого Україна повернула з російського полону ще 150 захисників, повідомили Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Обмін полоненими 5 лютого: кого вдалося звільнити

Серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну”, - зазначив Зеленський.

Advertisement

За словами Зеленського, “деякі із хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних”.

Минулі обміни полоненими- подробиці

15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

Більше по темі Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР Нещодавній обмін 15 січня відбувся якраз за новим форматом.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

Advertisement

Україна досягла домовленості з Росією про новий формат обміну полоненими, який передбачає повернення важкохворих та поранених українців.

А 30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.