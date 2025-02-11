Компанія Helijet International передала у повністю справному стані медично обладнаний гелікоптер зі свого флоту для здійснення медичної евакуації в Україні.

Helijet підписала угоду з консорціумом канадських та українських неурядових організацій – Фондом Maple Hope, ініціативою “Unite with Ukraine” Світового Конґресу Українців (СКУ) та Initiative E+ щодо передачі медичного гелікоптера Sikorsky S-76A вартістю понад 700 000 доларів. Протягом восьми місяців ці три організації співпрацювали з Helijet, щоб організувати доставку літального апарата до України.

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Sikorsky S-76A – це повністю обладнаний медичний гелікоптер, який раніше використовувався Helijet за контрактом з Міністерством охорони здоров’я для транспортування пацієнтів у Британській Колумбії. Літак нещодавно був виведений з експлуатації, але потенційно може використовуватися ще багато років. Пожертва передається за умови, що гелікоптер буде використовуватися виключно для некомерційних, гуманітарних місій та медичної евакуації для транспортування людей до лікарень України, які потребують термінової медичної допомоги.

У листопаді двоє пілотів та двоє інженерів з України приїхали до Канади, щоб пройти навчання з польотів, технічного обслуговування та розгортання гелікоптера на базі Helijet у Ричмонді. Для допомоги у транспортуванні гелікоптера Фонд Maple Hope та СКУ запустили національну онлайн-кампанію краудфандингу, яка дозволила українцям по всій Канаді приєднатися до місії доставки цього рятувального гелікоптера. За три тижні кампанія зібрала 101 530 доларів від понад 730 донорів для покриття витрат на логістику та транспортування.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Helijet також надавала допомогу на інших фронтах, зокрема сприяючи організації відправлення медичних запасів, які координував Фонд Maple Hope, зі свого ангару в Ричмонді. Президент Helijet Денні Сітнам і його родина у квітні 2022 року відкрили свій дім для родини з трьох осіб, які були змушені втекти з України, допоки вони не знайшли власне житло у Ванкувері. «Ми стали близькими друзями з цією родиною», – сказав Сітнам. «Підтримка їх стала початком нашої зобов’язаності в Helijet допомагати Фонду Maple Hope, адже боротьба України з Росією триває».

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Павло Ґрод, президент Світового Конґресу Українців:

«Неймовірна пожервта медичного гелікоптера Sikorsky S-76A від Helijet – це потужне свідчення незламного зв’язку та непохитної підтримки від союзників України в Канаді. Цей рятувальний гелікоптер стане справжнім проривом, доставляючи критично важливу медичну допомогу тим, хто страждає у зруйнованих війною регіонах України. Від імені Світового Конґресу Українців я висловлюю свою найглибшу вдячність Денні Сітнаму та всій команді Helijet за їхню героїчну відданість допомозі українському народу у ці складні часи. Ми також щиро дякуємо Фонду Maple Hope за їхню невтомну роботу, яка зробила цю співпрацю можливою. Разом ми не просто рятуємо життя – ми запалюємо надію та робимо величезний внесок».

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Світлана Комінко, генеральний директор Фонду Maple Hope:

«Цей проект є кульмінацією глибоко значущого партнерства між Helijet та нашою організацією, яке почалося під час вторгнення. Коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україну у лютому 2022 року, і в Канаду почали прибувати українці у безпрецедентній кількості, Денні Сітнам і його родина були серед перших, хто простягнув руку допомоги. З того моменту Денні та вся команда Helijet непохитно підтримували як Maple Hope, так і українську громаду у Ванкувері. Їхня щедрість і відданість зіграла велику роль, і ми не можемо не дякувати їм за їхню постійну дружбу та підтримку».

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МЕДИЧНИЙ ГЕЛІКОПТЕР З УКРАЇНСЬКИМ КОРІННЯМ

Гелікоптер Sikorsky S-76A, який був переданий у якості пожертви, є продукцією американської компанії Sikorsky Aircraft, заснованої століття тому винахідником гелікоптерів Ігорем Сікорським, який народився у Києві та емігрував до США.

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Його син Сергій Сікорський також працював у компанії впродовж своєї довгої кар’єри в авіації і сьогодні продовжує авіаційну спадщину родини. «Коли мій батько та його компанія розробили цей літак, я впевнений, що він ніколи не міг уявити, що через десятиліття саме народ України, який зараз переживає важкі часи, отримає користь від його геніальності та знань. Прізвище Сікорських стало синонімом інновацій у сфері будування гелікоптерів впродовж 100 років, і тепер воно буде частиною цієї щедрої ініціативи, яка повертається на батьківщину, щоб допомогти нинішньому поколінню».