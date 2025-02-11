Німецький збройовий концерн Rheinmetall передав Україні нову партію авіадесантних бронемашин Caracal, повідомив проєкт German Aid to Ukraine.

Rheinmetall передав Україні вже 20 Caracal − подробиці

“Сьогодні компанія Rheinmetall оголосила про постачання ще п’яти десантно-штурмових машин Caracal в Україну за кошти уряду Німеччини”, йдеться в повідомленні.

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Загалом Україна вже отримала 20 таких машин. Найближчим часом очікується поставка ще п’яти Caracal.

Що таке Caracal?

Caracal − легка бронемашина на базі позашляховика Mercedes-Benz G-Class, яка може транспортуватися повітрям. Вона призначена для перевезення десанту, ведення розвідки та бойової підтримки.

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Конструкція машини дозволяє транспортувати дві одиниці як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.