Німецький збройовий концерн Rheinmetall передав Україні нову партію авіадесантних бронемашин Caracal, повідомив проєкт German Aid to Ukraine.
Rheinmetall передав Україні вже 20 Caracal − подробиці
“Сьогодні компанія Rheinmetall оголосила про постачання ще п’яти десантно-штурмових машин Caracal в Україну за кошти уряду Німеччини”, йдеться в повідомленні.
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Загалом Україна вже отримала 20 таких машин. Найближчим часом очікується поставка ще п’яти Caracal.
Що таке Caracal?
Caracal − легка бронемашина на базі позашляховика Mercedes-Benz G-Class, яка може транспортуватися повітрям. Вона призначена для перевезення десанту, ведення розвідки та бойової підтримки.
Конструкція машини дозволяє транспортувати дві одиниці як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.
Rheinmetall today announced the delivery of a further five Caracal air assault vehicles to #Ukraine financed by the German government. This brings the total number of Caracals delivered to 20, with five more to follow in the near future. pic.twitter.com/sNR9GFkppd— German Aid to Ukraine (@deaidua) February 10, 2025
Україна замовила у Rheinmetall ще 180 тис. боєприпасів до установок Gepard
У січні Міністерство оборони України замовило додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard у німецького концерну Rheinmetall .
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Нове замовлення включає 180 000 патронів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим елементом).
У листопаді в Україні почав роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall.
Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.