Відкрита 8-го лютого в центрі Одеси у Нестеренко-gallery виставка художниці Катерини Білетіної містить величезну купу портретів.

Вони створені у межах проєкту, що триває майже 14 років. Його частиною є майстер-клас, що наразі відбувається у галереї двічі на тиждень.

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Афіша виставки Катерини Білетіної Таємниці Життя. Фото: Олена Осіпчук

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Ступінь занурення у процес залежить від бажання відчути причетність до мистецтва. Аматори долучаються за символічний донат, студенти профільних ВУЗів беруть участь безкоштовно.

Моделі обираються рандомно із лав творчої молоді. Більшість із них була присутня на заході й відвідувачі мали нагоду впізнати учасників проєкту за його зображенням.

Більше по темі Український піаніст Олексій Ботвінов отримав престижну французьку нагороду Він опинився за кордоном, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і з того часу збирав кошти для допомоги Україні своїми концертами.

Автор проєкту художниця Катерина Білетіна, власниця галереї військовий адвокат Вікторія Нестеренко, представник 154 ОМБр воїн Клим Степанов.

Обличчя людини - її найвідвертіша візитівка. Справжня. Надана природою, відкрита за будь-яких обставин та пори року, неймовірно чутлива та схильна до пливу часу.

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Обличчя - базова ознака легітимності кожного документу. Саме через відміни у зовнішності від нас вимагають оновлювати фото у паспорті.

А ще, обличчя рідних людей легко полинають у відчуття, пам’ять, підсвідомість, стають нашою частиною.

Роботи художниці стали окрасою інтерʼєру робочого кабінету адвоката Вікторії Нестеренко

До речі, майже усі кошти, що отримуються від цього проєкту, йдуть на допомогу 154 ОМБр, яка воює зараз на одному із найгарячіших напрямків лінії оборони України. Гроші використовуються на надбання необхідного озброєння та військової техніки.

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Галерея планує залучати до участі у творчому процесі наших захисників, що перебувають в Одесі на реабілітації.

Фахівці з психології вже працюють із бійцями по неділях, але, на думку засновниці та власниці майданчика військового адвоката Вікторії Нестеренко, цього замало. Малювання портретів героїв та їх участь у майстер-класах повинні стати частиною терапії відновлення захисників.

Авторка матеріалу Олена Осіпчук поряд з художницею у створеній із портретів фотозоні

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Художниця Катерина Білетина: «Експозиція містить три серії. Перша - так званий Херсонський щоденник, що була розпочата у 2011 році. Друга - одеські портрети. Третя намальована вже під час війни у Нестеренко-gallery.

Роботи розташовані за принципом фотозони, що створює враження перебування на фоні своєрідних обоїв. Кожен відвідувач може сфотографуватися і відчути таким чином себе частиною експозиції. Майстер класи відбуваються по вівторках та суботах починаючи із пʼятої вечора і тривають біля двох годин.

Записатися можна, звернувшись особисто до мене, у будь-якій формі. Одночасно приймає участь приблизно 20 осіб і одна модель».

Харизматичні та неповторні Катерина Білетіна та громадський і культурний діяч Володимир Уманенко

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Основною метою проєкту, за словами Катерини Білетіної, є Пафос Просвітництва, створення атмосфери прийняття та усвідомлення. Запрошення ще раз приблизитися до стану «тут і зараз», якого наразі дуже не вистачає багатьом із нас.

Створення портрету - це завжди про відкриття через діалог між митцем та моделлю.

Поринайте у творчість. Плекайте свою власну внутрішню дитину. Дозволяйте душі розкритися під впливом гарних емоцій в оточенні однодумців. Це рятує.