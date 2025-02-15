У цій статті пропоную розібрати фільм «Учень. Історія Трампа» (англ. «The Apprentice») з точки зору формування персонального бренду публічною людиною та стратегії розвитку. Ця трагікомедійна біографічна стрічка 2024 року досліджує бізнес-кар’єру Трампа у сфері нерухомості в Нью-Йорку 1970–1980-х років. Режисер Алі Аббасі, сценарист — Габріель Шерман. Головну роль Дональда Трампа виконав Себастіан Стен.

Фото: Sweet TV

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Стратегія випуску перед виборами

Прем’єра фільму відбулася в жовтні 2024 року, незадовго до президентських виборів у США. Такий час випуску, ймовірно, був обраний для максимального впливу на громадську думку під час передвиборчої кампанії. Випуск фільму саме в цей період міг бути частиною стратегії, спрямованої на підвищення інтересу до особистості Трампа та вплив на його імідж серед виборців. Мене, чесно кажучи, фільм неабияк вразив. Адже змальований у фільмі образ Трампа більше викликає відторгнення – через відсутність емпатії та неналежне ставлення до близьких людей, хоча й прослідковується причинно-наслідковий зв’язок такої його поведінки. З іншого боку, слова «Ти маєш зробити все заради Америки і захистити демократію» демонструють формування головного пріоритету для майбутнього політика. У фільмі простежується й постійно навіюється ідея «Америка понад усе». Яскраво демонструється бажання створити свою імперію і процвітати – «Добиватися цілей». Цілі ці наочні, матеріальні. Чи відповідають вони інтересам Америки, чи все ж таки конкретної людини? Маєте змогу скласти свою думку щодо цього.

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Повертаючись до стратегії виходу фільму перед виборами: хід хороший. Виборцям демонструвався Трамп як людина з лідерськими якостями та амбітними планами, яка спроможна повернути велич Америці – «Make America Great Again!»

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Кадр з фільму «Учень. Історія Трампа».

Аналіз у контексті персонального бренду

Дональд Трамп відомий як майстер у формуванні свого персонального бренду. Будує він його стратегічно протягом десятиліть через бізнес, медіа та політику. Фільм «Учень. Історія Трампа» демонструє ранні етапи становлення бренду Трампа, підкреслюючи його цінності, місію, цілі, наочно показуючи ключові моменти кар’єри та особистого життя.

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Випуск фільму перед виборами може розглядатися як спроба вплинути на сприйняття Трампа виборцями. З одного боку, стрічка могла посилити його образ успішного бізнесмена та рішучого лідера. З іншого боку, сатиричний підхід міг викликати критику та негативні реакції, що на межі завдання шкоди його репутації. Але головне в усьому цьому те, що байдужих людей, кого б не зачепила ця стрічка, не буде. І на цьому, як на мене, й робився акцент. Адже для будь-якого політика важливо, щоб про нього говорили.

Кадр з фільму «Учень. Історія Трампа».

Як експерт зі створення та розвитку персонального бренду, рекомендую переглянути цей фільм людям, які ставлять перед собою амбітні цілі та розглядають своє майбутнє в політиці. Адже використані прийоми та влучні акценти в правильній подачі, вміння працювати над самопрезентацією, позиціонуванням та висвітленням своєї діяльності стають у пригоді кожній публічній людині. Окрема увага приділена й формуванню середовища (нетворкінгу), що є вкрай важливим у публічній діяльності та сприяє досягненню цілей.

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Ми бачимо, як біографічні медіапроєкти можуть впливати на публічний образ особистості, особливо в контексті політичних кампаній. В Україні ми маємо власний приклад. Стратегічний час випуску та вибір сатиричного жанру підкреслюють важливість контролю над наративами і потенційні ризики, пов’язані з інтерпретацією особистої історії третіми сторонами.

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Кадр з фільму «Учень. Історія Трампа».

Таким чином, фільм «Учень. Історія Трампа» є прикладом того, як медіа можуть впливати на розвиток персонального бренду та досягнення поставлених цілей, підкреслюючи необхідність стратегічного підходу до управління репутацією.