Останні новини
Війна в Україні
січ. 23, 11:34
Після влучання російської ракети в житловий будинок, ризикуючи власним життям, Валерій Лукашов почав евакуювати дітей, яких батьки передавали йому через вікна.
Війна в Україні
січ. 17, 08:59
У результаті атаки РФ постраждали троє людей. У кількох районах міста горіли квартири та авто мирних жителів.
Війна в Україні
січ. 5, 12:53
Наступного тижня Болгарія, Румунія та Туреччина підпишуть у Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря
Наступного тижня в Стамбулі має бути підписана тристороння угода між Болгарією, Румунією та Туреччиною про спільне розмінування Чорного моря.
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Масований ракетний удар РФ по Україні: кількість загиблих та поранених продовжує зростати (оновлено)
Станом на зараз відомо про понад 20 загиблих та більш ніж 130 поранених. Однак розбори завалів продовжуються, тож число постраждалих, ймовірно, зросте.
Війна в Україні
гру. 27, 2023
Кількість жертв зросла до двох, а в передмісті Одеси внаслідок падіння збитого дрона постраждали четверо людей.
Війна в Україні
гру. 27, 2023
Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин, безпілотники летіли двома хвилями з інтервалом у 15 хвилин.
Корупційні ризики
гру. 14, 2023
ДБР разом з іспанською поліцією провели обшуки на віллі та в офісі Євгена Борисова. Його майно заарештоване.
Війна в Україні
гру. 7, 2023
У ніч проти 7 грудня російська армія атакувала дронами Подунав'я.
Війна в Україні
гру. 2, 2023
Сили ППО збили 10 дронів. Однак є влучання в об'єкт інфраструктури.
Війна в Україні
лис. 27, 2023
Україна запропонувала Комісії просувати "Формулу миру" президента Володимира Зеленського серед країн Африки.
Одеса
лис. 26, 2023
Через негоду вантажівкам заборонили їхати по трасі Одеса-Кучурган, яка веде на Кишинів.
Війна в Україні
лис. 21, 2023
Поки Україна веде екзистенційну війну проти зовнішнього ворога, який вдерся на її територію, деякі її громадяни ведуть запеклі «внутрішні війни» один проти одного через мистецтво та мову.
Війна в Україні
лис. 18, 2023
В «Укренерго» запевняють, що обстріл не вплинув на роботу енергосистеми. У Міненерго кажуть про відключення світла в регіоні.
Війна в Україні
лис. 18, 2023
ППО збила всі «шахеди» на підступах до Києва, але є влучання в Одеському районі.
Війна в Україні
жов. 30, 2023
Четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні.
Війна в Україні
жов. 25, 2023
Кожен день затримки українських суден в портах призводить до збитків до $1-1,5 на тонні продукції на день.