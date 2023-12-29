Останні новини

Зеленський нагородив слюсара з Одеси, який рятував дітей з палаючого будинку
Війна в Україні
січ. 23, 11:34
Зеленський нагородив слюсара з Одеси, який рятував дітей з палаючого будинку
Після влучання російської ракети в житловий будинок, ризикуючи власним життям, Валерій Лукашов почав евакуювати дітей, яких батьки передавали йому через вікна.
Київ Пост
Росія атакувала дронами Одесу, є постраждалі
Війна в Україні
січ. 17, 08:59
Росія атакувала дронами Одесу, є постраждалі
У результаті атаки РФ постраждали троє людей. У кількох районах міста горіли квартири та авто мирних жителів.
Київ Пост
Наступного тижня Болгарія, Румунія та Туреччина підпишуть у Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря
Війна в Україні
січ. 5, 12:53
Наступного тижня Болгарія, Румунія та Туреччина підпишуть у Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря
Наступного тижня в Стамбулі має бути підписана тристороння угода між Болгарією, Румунією та Туреччиною про спільне розмінування Чорного моря.
Київ Пост
Масований ракетний удар РФ по Україні: кількість загиблих та поранених продовжує зростати (оновлено) ВАЖЛИВО
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Масований ракетний удар РФ по Україні: кількість загиблих та поранених продовжує зростати (оновлено)
Станом на зараз відомо про понад 20 загиблих та більш ніж 130 поранених. Однак розбори завалів продовжуються, тож число постраждалих, ймовірно, зросте.
Київ Пост
Атака дронів в Одесі: постраждалий чоловік помер у лікарні
Війна в Україні
гру. 27, 2023
Атака дронів в Одесі: постраждалий чоловік помер у лікарні
Кількість жертв зросла до двох, а в  передмісті Одеси внаслідок падіння збитого дрона постраждали четверо людей.
Київ Пост
Війська РФ атакували Одесу та область "шахедами", є жертва та постраждалі
Війна в Україні
гру. 27, 2023
Війська РФ атакували Одесу та область "шахедами", є жертва та постраждалі
Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин, безпілотники летіли двома хвилями з інтервалом у 15 хвилин.
Київ Пост
Правоохоронці провели обшуки на іспанській віллі одеського екс-воєнкома Борисова
Корупційні ризики
гру. 14, 2023
Правоохоронці провели обшуки на іспанській віллі одеського екс-воєнкома Борисова
ДБР разом з іспанською поліцією провели обшуки на віллі та в офісі Євгена Борисова. Його майно заарештоване. 
Київ Пост
Росія атакувала припортову інфраструктуру Подунав'я: є загиблий
Війна в Україні
гру. 7, 2023
Росія атакувала припортову інфраструктуру Подунав'я: є загиблий
У ніч проти 7 грудня  російська армія атакувала дронами Подунав'я. 
Київ Пост
Росіяни запустили по Одещині «шахеди»
Війна в Україні
гру. 2, 2023
Росіяни запустили по Одещині «шахеди»
Сили ППО збили 10 дронів. Однак є влучання в об'єкт інфраструктури.
Київ Пост
Українська дипломатія просить Африканський Союз закликати РФ до безпеки в Чорному морі
Війна в Україні
лис. 27, 2023
Українська дипломатія просить Африканський Союз закликати РФ до безпеки в Чорному морі
Україна запропонувала Комісії просувати "Формулу миру" президента Володимира Зеленського серед країн Африки.
TVP
Автомобілі в заметах: на Одещині обмежили рух ще по одній трасі
Одеса
лис. 26, 2023
Автомобілі в заметах: на Одещині обмежили рух ще по одній трасі
Через негоду вантажівкам заборонили їхати по трасі Одеса-Кучурган, яка веде на Кишинів.
Київ Пост
Кулі летять з усіх боків в українському суспільстві воєнних часів ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
лис. 21, 2023
ПОГЛЯД: Кулі летять з усіх боків в українському суспільстві воєнних часів
Поки Україна веде екзистенційну війну проти зовнішнього ворога, який вдерся на її територію, деякі її громадяни ведуть запеклі «внутрішні війни» один проти одного через мистецтво та мову.
Андрій Курков
Удар по енергооб'єкту на Одещині: яка ситуація зі світлом
Війна в Україні
лис. 18, 2023
Удар по енергооб'єкту на Одещині: яка ситуація зі світлом
В «Укренерго» запевняють, що обстріл не вплинув на роботу енергосистеми. У Міненерго кажуть про відключення світла в регіоні.
Київ Пост
Росіяни запустили по Україні майже 40 дронів, є влучання ВАЖЛИВО
Війна в Україні
лис. 18, 2023
Росіяни запустили по Україні майже 40 дронів, є влучання
ППО збила всі «шахеди» на підступах до Києва, але є влучання в Одеському районі.
Київ Пост
Росія атакувала “Іскандерами” судноремонтний завод на Одещині ВАЖЛИВО
Війна в Україні
жов. 30, 2023
Росія атакувала “Іскандерами” судноремонтний завод на Одещині
Четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні. 
Kyiv Post
У портах Великої Одеси безпідставно затримують судна
Війна в Україні
жов. 25, 2023
У портах Великої Одеси безпідставно затримують судна
Кожен день затримки українських суден в портах призводить до збитків до $1-1,5 на тонні продукції на день.
Kyiv Post