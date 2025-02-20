Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочинає сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF), за результатами якого Україна отримає транш у розмірі $917,54 млн.

Переговори розпочалися в Києві у четвер, 20 лютого, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Прісциллу Тоффано.

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Україна очікує на транш від МВФ: місія фонду розпочала роботу в Києві

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві переговори з українською владою”, - цитує Тоффано.

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За даними прес-служби МВФ, на сьогоднішній день загальна сума виплат за програмою склала $9,8 млрд.

В останньому огляді Україна не змогла виконати критерії, пов’язані з верховенством права та судами.

Як Україна виконує умови МВФ та що її чекає далі

Одним з контрольних показників є внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дозволять Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснювати нагляд за виконанням запитів про екстрадицію та наданням взаємної правової допомоги між країнами.

Більше по темі Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК 19 грудня Верховна Рада схвалила закон про ліквідацію МСЕК.

До критеріїв також належить зміна процедури досудового розслідування (зокрема, у справах про корупцію). В Україні поки що немає граничного терміну, який би дозволяв завершити досудове розслідування, що робить його важелем тиску на бізнес.

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Активісти стверджують, що наявність строків досудового розслідування змушувала корупціонерів тягнути час і уникати покарання, оскільки після закінчення строків досудового розслідування справи проти них закривалися, пише “Юридична практика”.

Але відсутність строків досудового розслідування також призводить до позовів проти України до Європейського суду з прав людини, пише видання. В результаті цих позовів Україна зобов’язана виплачувати багатотисячні компенсації.

Другий законопроект, необхідний для проходження перевірки МВФ, пропонує створити новий суд для розгляду адміністративних справ проти органів державної влади з суддями, які пройшли належну професійну перевірку та перевірку на доброчесність.

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Сума восьмого траншу, після сьомого перегляду в березні, залишається незмінною - $917,5 млн, тоді як наступні три транші в 2025 році встановлені на рівні $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн відповідно, пише “Інтерфакс-Україна”.

48-місячна програма EFF для України з доступом до спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму 11,6 мільярда доларів (15,5 мільярда доларів США) була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакету підтримки на суму 148 мільярдів доларів США.