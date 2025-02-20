Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України логістичний наземний роботизований комплекс «Тесля» з шістьма двигунами.

Про це повідомило Міноборони.

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На українському підприємстві розроблено шестиколісний безпілотний наземний роботизований комплекс (НРК) “Тесля”, призначений для транспортування різноманітних вантажів на лінії фронту.

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Особливістю цього робота є те, що кожне його колесо обладнане окремим двигуном, що забезпечує йому підвищену прохідність та можливість продовжувати рух навіть у разі пошкодження деяких двигунів або коліс.

Завдяки шестиколісному шасі, “Тесля” має менший тиск на поверхню ґрунту, що знижує ризик підриву на протипіхотних мінах.

“Тесля” здатен долати складний рельєф, зокрема пагорби та траншеї, а також розвертатися на місці, як танк.

Його колеса можуть бути оснащені безповітряними шинами, які зберігають функціональність навіть після пошкоджень.

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