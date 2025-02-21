У Херсонській області минулої доби, 20 лютого, внаслідок російської агресії двоє людей загинули та ще двоє зазнали поранень.

За словами Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Авіаудари на Херсонську область не припиняються: вчора загинули двоє людей

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Берислав, Білозерка, Новодмитрівка, Милове, Гаврилівка, Новоолександрівка, Урожайне, Тягинка, Дудчани, Качкарівка, Велетенське, Станіслав, Інженерне, Антонівка, Придніпровське, Садове, Іванівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис, Комишани, Микільське, Миколаївка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка і Червоний Маяк.

Advertisement

Пошкоджені багатоповерхівка та 15 приватних будинків, газовий розподільник, мікроавтобус і приватний автомобіль.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення, зазначив Прокудін.

За його словами, вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один російський безпілотник типу Shahed-131/136.

Як повідомляв Укрінформ раніше, 20 лютого у Херсоні під завалами знайшли тіло загиблої внаслідок російського нічного авіаудару по багатоповерхівці — матері поранених двійнят. Стан 14-річних двійнят — середньої тяжкості. Мати дітей в момент атаки перебувала в спальні, куди припав основний удар.