Президент Франції Еммануель Макрон виступив на захист Володимира Зеленського, відкинувши нещодавні заяви експрезидента США Дональда Трампа про нібито «диктаторство без виборів» в Україні.

Як повідомляє BFMTV, під час відеоспілкування з користувачами інтернету Макрон засудив слова Трампа, який 19 лютого назвав Зеленського «диктатором» і заявив, що той «жахливо виконує свою роботу» та «відмовляється проводити вибори».

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Макрон підтримав легітимність Зеленського на посаді президента України

Французький президент наголосив, що український лідер є легітимно обраним главою держави демократичним шляхом. Він також звернув увагу на ситуацію в Росії, зазначивши, що там вибори давно перетворилися на маніпуляцію.

«Не можна порівнювати цю ситуацію з тим, що відбувається в Росії, де Путін роками знищує опозицію та підлаштовує вибори під себе», — підкреслив Макрон.

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Позиція партії щодо війни в Україні залишається стоується підтримки оборонної боротьби українського народу.

Він пояснив, що через воєнний стан, який діє в Україні майже три роки, організація виборів є неможливою. Це думка, яку підтримують багато Європейських країн.

 

«Як ви вважаєте, чи змогли б ми провести вибори в такій ситуації?» — риторично запитав французький лідер.
Емманюель Макрон

 

Макрон також наголосив, що проведення виборів стане можливим тільки після досягнення домовленостей про тривалий мир. Він обурений думкою про проведення виборів в країні, мільйони громадян якої були змушені покинути її заради безпеки й виживання. Окрім того, Макрон наголосив на важливості включити у виборці військових та мешканців окупованих територій.

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