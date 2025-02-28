У Сумській області російські військові намагаються прорвати кордон, використовуючи піхоту, без важкої техніки.

Наразі їхні спроби безуспішні, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

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Росіяни штурмують кордон на Сумщині - що варто знати

У Мережі з’явилася інформація, що російські війська атакують прикордоння Сумщини, в районі населеного пункту Новеньке. У ЦПД прокоментували інциденти.

«Верифікувавши інформацію у Силах оборони, Центр повідомляє, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами.

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Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають», - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, російські ДРГ регулярно діють на різних ділянках, заходять на територію України в прикордонні, інколи зазнають уражень і знищення ще на території РФ.

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«Те, що росіяни розганяють цю ситуацію як ледь не початок наступу на Суми - це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в них нема, але інформаційно треба роздмухати «перемогу»», - зазначив Коваленко.

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Він також нагадав, що перед Курською операцією «кадирівці» повідомляли про начебто захоплення села Рижівка на Сумщині, однак це виявилося брехнею.