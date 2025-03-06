Незабаром збірна України з футболу зіграє проти команди з Бельгії за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Напередодні цієї визначної події Kyiv Post продовжує розповідати про найкращих наразі українських футболістів і про гру національної збірної України.

За останні п’ять років українські футболісти розширили географію своїх виступів на світовій арені. Деякі з них не лише закріпилися в топ-5 чемпіонатах, але й демонструють високий рівень гри, привертаючи увагу експертів і вболівальників. 

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Kyiv Post дізнався, яка реальна кількість українців у топ-5 футбольних лігах, хто з них феєрить і міг би посилити українські збірні різних вікових категорій*. 

Варто зазначити, що гравці у цьому списку або народилися в Україні, або мають українське коріння. Футболістів, які мають українське коріння, але підтримують Росію чи заграні за російські збірні, ми у перелік не додавали.

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Скільки українських футболістів грає у топ-5 лігах

За нашими підрахунками з сезону 20/21 за клуби різних дивізіонів Англії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини грали 167 футболістів-українців. Найбільше у Німеччині, а найменше у Франції.

Ця цифра свідчить не лише про зростання кількості українських гравців у престижних європейських лігах, але й про підвищення загального рівня їхньої майстерності. 

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Серед цих 167 футболістів і молоді таланти, і досвідчені гравці, які вже колись досягли значних успіхів в УПЛ та міжнародній арені.

Є не одне пояснення зростання кількості українських футболістів за кордоном. Варто згадати зірок попередніх хвиль (Шевченко і компанія) які дозволили відкрити для нинішніх гравців з України престижні чемпіонати.

Не забуваймо і про повномасштабну війну Росії в Україні, яка спричинила виїзд за кордон великої кількість талановитої молоді. Докладніше про цю історію ми, наприклад, писали у матеріалі про українських футболістів у Польщі.

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Ми не будемо зараз лише шукати пояснення і причини, просто констатуємо факт - українців на європейських футбольних полях значно побільшало і це не може не тішити.

Хто вже став топом у Європі

Останні кілька сезонів всі українські фанати футболу мають прекрасну можливість спостерігати за українцями у топових футбольних клубах Європи.

В англійські Прем’єр-лізі блискуче виступали, а дехто виступає і зараз, Олександр Зінченко у “Манчестер Сіті” та “Арсеналі”, Віталій Миколенко у “Евертоні” та Ілля Забарний у “Борнмуті”.

У цьому тріо найбільш досвіченим є Олександр Зінченко, який в англійському футболі вже “собаку з’їв”.

Миколенко та Забарний це інша історія. Вихованці київського “Динамо”, з українського далеко не провідного чемпіонату в молодому віці потрапили у вир АПЛ та змогли стати важливими для своїх команд.

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Про них співають пісні, вболівальники шукають англійські рими до українських прізвищ. Вони вже давно є незамінними опціями оборони у своїх командам.

Коли говоримо про успіх українських футболістів, неможливо оминути іспанську Ла-Лігу. У минулому сезоні справжню футбольну казку для скромного клубу “Жирона” змогли влаштувати Артем Довбик та Віктор Циганков.

Фантастичні результати Довбика дозволили йому здобути звання найкращого бомбардира сезону (трофей Пічічі) і переписати історію “Жирони” рекордним для неї трансфером в Італію.

Зараз українець форвард римської “Роми”, за яку він регулярно забиває.

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Протягом останніх сезонів у Ла Лізі помітний український голкіпер Андрій Лунін, який грає у складі легендарного “Реалу” з Мадриду ще з 2018 року, і лише зараз почав отримувати ігровий час у важливих матчах. Втім, тут “без питань”, конкурувати з один з кращих воротарів світу Тібо Куртуа дуже непросто).

Українців в Італії за ці 5 років теж було не мало. Зараз кольори італійських клубів успішно захищають Артем Довбик, Віктор Коваленко та Руслан Маліновський.

У футбольних лігах Німеччини останні 5 років українці феєрять переважно на молодіжному рівні: Артем Степанов “Баєр Леверкузен”, Данило Кревсун у “Боруссії Дортмунд” та інші.

Деякі з них вже виступають за молодіжні та юнацькі збірні України, а дехто ще чекає на виклик.

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Ще з української молоді, яка тільки почала будувати свою кар’єру у Європі, але вже вражає хочеться виділити Єгора Ярмолюка (“Брентфорд”) та Максима Таловєрова (“Плімут Аргайл”).

Українці у топ-лігах Європи за 5 років

Англія - 12 гравців

Прем’єр-ліга (АПЛ)

Віталій Миколенко - Евертон

Олександр Зінченко - Манчестер Сіті/Арсенал

Михайло Мудрик - Челсі

Андрій Ярмоленко - Вестгем/Аль-Айн (ОАЕ)/Динамо (Київ)

Єгор Ярмолюк - Брентфорд

Ілля Забарний - Борнмут

Макс Кілман - Вулверхемптон/Вест Хем

Чемпіоншип

Микола Кухаревич - Суонсі Сіті 

Максим Таловєров - Плімут Аргайл

Англія Ліга 2

Антон Дудік - Карлайл Юнайтед/Саут Шилдс

Англія, Прем’єр-ліга U-18

Іван Струк - Челсі (молодіжна команда)/Сандерленд U-18

Захар Бауманн - Манчестер Юнайтед (молодіжна/U-18)

Італія - 47 гравців

Серія А

Віктор Коваленко - Аталанта/Спеція (оренда)/Аталанта/Емполі 

Руслан Маліновський - Аталанта/Дженоа

Артем Довбик - Рома

Серія B

Владислав Супряга - Сампдорія/Динамо/Зоря (Луганськ)

Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів.

Франція - 8 гравців

Ліга 1

Руслан Малиновський - Олімпік (Марсель, оренда з Аталанти (Італія)/Олімпік (Марсель)/Дженоа 

Едуард Соболь - Страсбур

Ліга 2

Микола Кухаревич - Труа

Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів.

Іспанія - 24 гравці

Ла Ліга

Андрій Лунін - Реал (Мадрид)

Віктор Циганков - Жирона

Василь Кравець - Леганес

Роман Яремчук - Валенсія

Артем Довбик - Жирона/Рома (Італія)

Владислав Крапивцов - Жирона

Ла Ліга 2 

Богдан Мілованов (два громадянства) - Спортінг Хіхон

Роман Зозуля - Альбасете

Педро Беніто Пономар (два громадянства) - Кадіс/Альбасете

Густаво Бланко Лещук (два громадянства) - Ейбар/Естегляль (Мексика)/Фулад (Іран)

Орест Лебеденко - Депортиво (Ла-Корунья) 

Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів.

Німеччина - 76 гравців

Бундесліга 1,2 

Борис Тащи (два громадянства) - Санкт-Паулі

Ерік Шуранов (два громадянства) - Нюрнберг 

Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів. Варто лиш виокремити Данила Кревсуна, який грає за U-19 дортмундської Боруссії, і Артема Степанова, що зараз грає U-19 леверкузенського Баєра.

*Для написання статті були використані дані з Sofascore, Transfermarkt та офіційних сайтів команд.

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Петро Жижиян
Петро Жижиян
Відповідальний редактор української редакції Kyiv Post
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