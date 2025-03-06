Незабаром збірна України з футболу зіграє проти команди з Бельгії за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Напередодні цієї визначної події Kyiv Post продовжує розповідати про найкращих наразі українських футболістів і про гру національної збірної України.
За останні п’ять років українські футболісти розширили географію своїх виступів на світовій арені. Деякі з них не лише закріпилися в топ-5 чемпіонатах, але й демонструють високий рівень гри, привертаючи увагу експертів і вболівальників.
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Kyiv Post дізнався, яка реальна кількість українців у топ-5 футбольних лігах, хто з них феєрить і міг би посилити українські збірні різних вікових категорій*.
Варто зазначити, що гравці у цьому списку або народилися в Україні, або мають українське коріння. Футболістів, які мають українське коріння, але підтримують Росію чи заграні за російські збірні, ми у перелік не додавали.
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Скільки українських футболістів грає у топ-5 лігах
За нашими підрахунками з сезону 20/21 за клуби різних дивізіонів Англії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини грали 167 футболістів-українців. Найбільше у Німеччині, а найменше у Франції.
Ця цифра свідчить не лише про зростання кількості українських гравців у престижних європейських лігах, але й про підвищення загального рівня їхньої майстерності.
Серед цих 167 футболістів і молоді таланти, і досвідчені гравці, які вже колись досягли значних успіхів в УПЛ та міжнародній арені.
Є не одне пояснення зростання кількості українських футболістів за кордоном. Варто згадати зірок попередніх хвиль (Шевченко і компанія) які дозволили відкрити для нинішніх гравців з України престижні чемпіонати.
Не забуваймо і про повномасштабну війну Росії в Україні, яка спричинила виїзд за кордон великої кількість талановитої молоді. Докладніше про цю історію ми, наприклад, писали у матеріалі про українських футболістів у Польщі.
Ми не будемо зараз лише шукати пояснення і причини, просто констатуємо факт - українців на європейських футбольних полях значно побільшало і це не може не тішити.
Хто вже став топом у Європі
Останні кілька сезонів всі українські фанати футболу мають прекрасну можливість спостерігати за українцями у топових футбольних клубах Європи.
В англійські Прем’єр-лізі блискуче виступали, а дехто виступає і зараз, Олександр Зінченко у “Манчестер Сіті” та “Арсеналі”, Віталій Миколенко у “Евертоні” та Ілля Забарний у “Борнмуті”.
У цьому тріо найбільш досвіченим є Олександр Зінченко, який в англійському футболі вже “собаку з’їв”.
Миколенко та Забарний це інша історія. Вихованці київського “Динамо”, з українського далеко не провідного чемпіонату в молодому віці потрапили у вир АПЛ та змогли стати важливими для своїх команд.
Про них співають пісні, вболівальники шукають англійські рими до українських прізвищ. Вони вже давно є незамінними опціями оборони у своїх командам.
Коли говоримо про успіх українських футболістів, неможливо оминути іспанську Ла-Лігу. У минулому сезоні справжню футбольну казку для скромного клубу “Жирона” змогли влаштувати Артем Довбик та Віктор Циганков.
Фантастичні результати Довбика дозволили йому здобути звання найкращого бомбардира сезону (трофей Пічічі) і переписати історію “Жирони” рекордним для неї трансфером в Італію.
Зараз українець форвард римської “Роми”, за яку він регулярно забиває.
Протягом останніх сезонів у Ла Лізі помітний український голкіпер Андрій Лунін, який грає у складі легендарного “Реалу” з Мадриду ще з 2018 року, і лише зараз почав отримувати ігровий час у важливих матчах. Втім, тут “без питань”, конкурувати з один з кращих воротарів світу Тібо Куртуа дуже непросто).
Українців в Італії за ці 5 років теж було не мало. Зараз кольори італійських клубів успішно захищають Артем Довбик, Віктор Коваленко та Руслан Маліновський.
У футбольних лігах Німеччини останні 5 років українці феєрять переважно на молодіжному рівні: Артем Степанов “Баєр Леверкузен”, Данило Кревсун у “Боруссії Дортмунд” та інші.
Деякі з них вже виступають за молодіжні та юнацькі збірні України, а дехто ще чекає на виклик.
Ще з української молоді, яка тільки почала будувати свою кар’єру у Європі, але вже вражає хочеться виділити Єгора Ярмолюка (“Брентфорд”) та Максима Таловєрова (“Плімут Аргайл”).
Українці у топ-лігах Європи за 5 років
Англія - 12 гравців
Прем’єр-ліга (АПЛ)
Віталій Миколенко - Евертон
Олександр Зінченко - Манчестер Сіті/Арсенал
Михайло Мудрик - Челсі
Андрій Ярмоленко - Вестгем/Аль-Айн (ОАЕ)/Динамо (Київ)
Єгор Ярмолюк - Брентфорд
Ілля Забарний - Борнмут
Макс Кілман - Вулверхемптон/Вест Хем
Чемпіоншип
Микола Кухаревич - Суонсі Сіті
Максим Таловєров - Плімут Аргайл
Англія Ліга 2
Антон Дудік - Карлайл Юнайтед/Саут Шилдс
Англія, Прем’єр-ліга U-18
Іван Струк - Челсі (молодіжна команда)/Сандерленд U-18
Захар Бауманн - Манчестер Юнайтед (молодіжна/U-18)
Італія - 47 гравців
Серія А
Віктор Коваленко - Аталанта/Спеція (оренда)/Аталанта/Емполі
Руслан Маліновський - Аталанта/Дженоа
Артем Довбик - Рома
Серія B
Владислав Супряга - Сампдорія/Динамо/Зоря (Луганськ)
Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів.
Франція - 8 гравців
Ліга 1
Руслан Малиновський - Олімпік (Марсель, оренда з Аталанти (Італія)/Олімпік (Марсель)/Дженоа
Едуард Соболь - Страсбур
Ліга 2
Микола Кухаревич - Труа
Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів.
Іспанія - 24 гравці
Ла Ліга
Андрій Лунін - Реал (Мадрид)
Віктор Циганков - Жирона
Василь Кравець - Леганес
Роман Яремчук - Валенсія
Артем Довбик - Жирона/Рома (Італія)
Владислав Крапивцов - Жирона
Ла Ліга 2
Богдан Мілованов (два громадянства) - Спортінг Хіхон
Роман Зозуля - Альбасете
Педро Беніто Пономар (два громадянства) - Кадіс/Альбасете
Густаво Бланко Лещук (два громадянства) - Ейбар/Естегляль (Мексика)/Фулад (Іран)
Орест Лебеденко - Депортиво (Ла-Корунья)
Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів.
Німеччина - 76 гравців
Бундесліга 1,2
Борис Тащи (два громадянства) - Санкт-Паулі
Ерік Шуранов (два громадянства) - Нюрнберг
Інші гравці грають у нижчих лігах, молодіжних складах професійних клубів. Варто лиш виокремити Данила Кревсуна, який грає за U-19 дортмундської Боруссії, і Артема Степанова, що зараз грає U-19 леверкузенського Баєра.
*Для написання статті були використані дані з Sofascore, Transfermarkt та офіційних сайтів команд.