Ім’я композитора Івана Небесного на вустах. Згідно з національним рейтингом Укрінформу «Інфобум-Класична Музика 2024», Небесний визнаний кращим композитором року. Напередодні повномасштабної війни та під час неї композитор написав музику для таких аншлагових вистав, як опера «Лис Микита», балетів «Тіні забутих предків» та «Лускунчик Гофмана». Крім того, під час великої війни в композитора народилася нова потужна хорова, камерна та симфонічна музика. Отже, як карколомні події стають каталізатором творчості? Що ще може бути потужною українською «зброєю» в нав’язаній нам «гібридній війні»? Яким вчителем був легендарний Мирослав Скорик? А також про походження милозвучного прізвища - в ексклюзивному інтерв’ю для Kyiv Post. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Війна як страшний каталізатор примушує працювати на повну, нічого не відкладаючи. Які зміни за собою спостерігаєте під час повномасштабної війни? Повномасштабна війна зачепила кожного з нас. І я не є винятком. З початком воєнних дій кардинально змінилися життєві цінності кожної української родини. Адже існує реальна небезпека втратити українську державність, перекреслити все, що було здобуто протягом останніх років, зрештою втратити життя. Моя родина уже втратила на цій війні одного героя, тому я добре знаю що таке горе матері, яка поховала свого сина, біль сестри, яка втратила свого брата. У житті кожної української родини з’явились нові інтереси, наприклад життя військового підрозділу, де несе службу твій найближчий родич чи товариш. Ці військові підрозділи перетворились для наших людей на другу сім’ю, де прийнято допомагати один одному як в радості, так і в горі. Advertisement Тому деякі речі, які нам здавалися важливими під час мирного життя, просто втратили сенс, перетворились на якісь дрібниці, ми перестали звертати на них увагу. Натомість ми стали організованішими й зосередилися на тому, що є дійсно важливим для нас у даний час. Advertisement Ви — представник покоління, народженого на початку 70-х. Який шлях у ставленні до російської культури проходите особисто ви? Так, я народився на початку 70-х і старт мого свідомого життя припав на кінець 80-х — початок 90-х років. Це був період «перебудови» та розпаду СРСР. Оскільки мої батьки були українськими політв’язнями, то цілком природньо, що в моїй сім’ї до всього «російського» чи «радянського» ставилися без особливого ентузіазму. Звичайно, що я освоїв тодішню шкільну програму, потім програму музичного училища, де познайомився з надбаннями російської культури, але для мене особисто ці надбання не виглядали якимись особливими в порівнянні зі здобутками інших народів. Навпаки, ми, тодішні молоді люди, активно цікавилися інформацією з західного світу, яка несподівано стала доступною і виявилося, що, наприклад, вже десятиліттями існують новітні композиторські техніки, а ми про них нічого не знаємо, оскільки вони не вписувалися в систему радянської освіти. І така сама ситуація була щодо всіх інших аспектів життя. Advertisement Тож ставлення до російської культури ще з тих часів і до сьогодні у мене особливо не змінилося. Так, вона, як і українська чи будь-яка інша національна культура, є частиною загальносвітового культурного простору, не більше і не менше. Її розвиток залежно від конкретного історичного періоду слід розглядати в контексті з розвитком інших національних культур. Advertisement Інша справа, коли культура активно використовується як засіб політичного впливу, насадження якихось конкретних політичних наративів чи як засіб для знищення культурної ідентичності іншого народу. Ці всі методи ми зараз спостерігаємо в діях агресора, як частина «гібридної війни» проти нас. І в цій ситуації нам нічого не залишається, як так само агресивно діяти у відповідь, використовуючи українські культурні надбання для експансії наших власних українських наративів у світі. Advertisement Поставити на паузу російську культуру, а тим більше її кенселити, на жаль, не вдається, але можна спробувати запропонувати цікаву якісну альтернативу. Як народився задум представити свій погляд на улюблену світом казку Гофмана «Лускунчик»? Ідея створити свій власний український продукт на тему відомої казки Гофмана належить Петру Качанову, директору й художньому керівнику «Київської опери». Ми були свідомі того, що поява продукту з такою назвою викличе у сучасному українському суспільстві певний резонанс і суперечки. Тим не менше, на мій погляд, з менеджерської точки зору, з точки зору залучення якомога ширшої аудиторії у театр, це було хороше рішення. Ми створили свою власну версію «Лускунчика Гофмана» в першу чергу для української публіки, для усвідомлення того, що ми теж можемо мати свої достойні версії вистав на загальновідомі всьому світові сюжети. Прем’єрні покази в «Київській опері» пройшли з аншлагами і я маю надію, що ця вистава теж знайде свого глядача.

Ваша творчість дуже пов’язана з театром, ви писали музику до вистав у театрах Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Вінниці та ін. Що для вас театр? Які вистави ви вважаєте знаковими для себе й чому? Ще зі студентських років у Львові я товаришував з багатьма театральними акторами та режисерами, часто бував на їхніх репетиціях в театрі ім. М. Заньковецької. Згодом почав брати участь у постановках цього театру в якості композитора й освоювати «кухню» театрального життя. Театр для мене — це синтетичний вид мистецтва, де, на мій погляд, на перший план виходить вміння працювати в команді. В театральній постановці немає окремо вдалої музики чи окремо вдалого режисерського сценічного рішення, окремо геніальної гри актора чи окремо чудово зробленої сценографії чи костюму. Усі компоненти постановки повинні якісно працювати задля втілення основної ідеї вистави. Тільки у такому випадку театральна постановка може розраховувати на довге сценічне життя та прихильність аудиторії. Мені пощастило у свій час попрацювати разом з такими майстрами української театральної спільноти, як Федір Стригун, Вадим Сікорський, Віталій Малахов, Анатолій Хостікоєв, Богдан Бенюк, Наталя Сумська та ін. Кожен з них — це особливе явище в розвитку українського драматичного театру. Усі вони яскраві, надзвичайно різні особистості, але всіх їх об’єднує стопроцентна відданість українському театру, бажання розвивати та постійно привносити щось нове у розвиток української театральної справи. Я неймовірно вдячний їм за той час, який ми провели разом, оскільки я багато чому навчився, спостерігаючи за їхньою працею. Стосовно знакових для себе драматичних вистав, то, напевно, хотів би відзначити виставу «Незрівнянна» у постановці Анатолія Хостікоєва у Національному театрі ім. І. Франка у Києві. Працюючи над музичним оформленням цієї вистави, я зрозумів, що вже нарешті навчився по-справжньому «чути» і відповідно гнучко реагувати на ідеї та побажання інших учасників постановочної групи, стати дійсно повноцінним учасником команди. Ця вистава до сьогодні йде на сцені театру ім. І. Франка і час показав, що вона користується великою популярністю серед глядачів. Щодо вистав, де музика відіграє головну роль, то, безумовно, знаковою для мене роботою є балет «Тіні забутих предків», нижче рівня якого вже не хотілося би опускатися. Отже, «Тіні забутих предків», прем’єра якого відбулася понад рік тому. Суцільні аншлаги. Перед колективом творців постало непросте завдання, адже за мотивами улюбленого українцями твору Михайла Коцюбинського був знятий і легендарний фільм, і поставлено кілька редакцій балетів. У чому, на ваш погляд, успіх саме вашої версії балету? Балет «Тіні забутих предків», на мою думку, є прикладом успішної роботи усіх учасників постановочного процесу. В першу чергу, слід відзначити якісний підбір постановників керівником проекту, директором та художнім керівником Львівської опери Василем Вовкуном. Також я йому вдячний за те, що, незважаючи на очевидну потребу швидкого створення якісного українського контенту, він надав мені достатньо часу для створення музики, адже щоб дійти до фінальної версії, мені прийшлось відкинути близько сотні музичних ескізів, які виявилися «чужими» в цьому матеріалі. Ці всі експерименти потребували досить багато часу. Ну, а далі якісна професійна робота кожного із учасників процесу, успішна промо й рекламна кампанія призвели до того, що балет користується попитом і я надіюсь, що матимеме довге сценічне життя.