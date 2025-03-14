У дитини має бути комфортне робоче місце, щоб робити уроки, читати книги або сидіти за комп’ютером. Тумба або кухонний стіл – це не те місце, де школяру вдасться показати високу ефективність і продуктивність. Тим паче порушується постава, знижується зір, дитина швидше втомлюється, тому варто подумати про облаштування комфортного стаціонарного робочого місця з урахуванням правил ергономіки та загальних стандартів.

Підбір меблів

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Якщо сидіти комфортно і всі предмети будуть під рукою, то вчитися та виконувати домашні завдання набагато приємніше.

Ергономічний стілець

Правильний вибір стільця обґрунтовується формою, ергономікою та стійкістю. Ступні дитини повинні торкатися підлоги, ноги не повинні звисати, а коліна повинні створювати прямий кут. В магазині Фокстрот є можливість обрати відповідні стільці та інші варіанти меблів. Детальний опис та консультації від менеджерів допоможуть обрати оптимальне рішення.

Між столом і стільцем має бути відстань 20-30 см. Коли стілець високий і немає можливості опустити, слід купити підставку під ноги. Якщо стілець занадто жорсткий варто придбати м’яку подушку або покласти покривало, склавши його у декілька слоїв.

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Відповідний стіл

Головний критерій вибору – висота столу, а рекомендації щодо вибору виглядають так:

Зручно, коли використовується стіл-трансформер із регулюванням висоти. На ньому повинен розташовуватися ноутбук або ПК як альтернатива, лампа для підсвічування, книги, зошити, різні підставки і багато іншого, що необхідно для зручного навчання. Відстань від очей до екрана монітора або ноутбука не менше ніж 50 см.

Освітлення

Робочий простір має бути добре освітленим. Для збереження здоров’я очей офтальмологи рекомендують займатися уроками при денному світлі, але в зимовий період темніє рано, тому потрібно користуватися штучним освітленням у вигляді настільної лампи, яку знову ж таки можна придбати в магазині Фокстрот. Але при її виборі слід враховувати такі рекомендації:

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максимальна потужність лампочки – 80 Вт;

плафон у вигляді конуса для рівномірного розподілу світла;

колір світильника відносно яскравий, молочного або вершкового відтінку;

бажано наявність регулювання за висотою.

Коли в кімнаті темно настільною лампою не слід обмежуватись і краще ввімкнути центральне світло.

Організація простору

Ноутбук, зошити, книги, альбоми, атласи, карти та багато іншого має мати своє місце. Пріоритетним рішенням стане стіл із висувними ящиками, комоди та полиці. Коли полиці не вдасться повісити над столом, можна вигадати варіант розміщення поряд з ним. Головне, щоб була можливість дотягнутися до всього, що потрібно дитині вже зараз.

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Коробки та органайзери

Корисні дрібниці, які не потрібні щодня, зручно зберігати у ящиках із кришкою. Організатори допоможуть розподілити дріб’язок для отримання швидкого доступу до нього. Будь-які канцелярські вироби набагато простіше знайти, якщо вони розподілені за певною методикою. Підставка для книг на робочий стіл серед важливого органайзера. Немає необхідності її тримати в руках або постійно піднімати зі стільниці, щоби щось прочитати.

Настінні дошки та розклади

Серед корисних атрибутів варто виділити магнітну дошку, куди зручно кріпити записки. Настінний календар допоможе орієнтуватися у навчальному тижні та планувати справи. Розклад, закріплений біля магнітної дошки, допоможе правильно підготуватись до чергового навчального дня. Невеликий канцелярський набір у вигляді ємності дозволить зберігати ручки, олівці та різні інструменти під рукою.