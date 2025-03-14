Служба безпеки України (СБУ) провела успішну спецоперацію на території Росії, уразивши далекобійними дронами дві газокомпресорні станції та польовий склад ракет для ЗРК С-300/С-400.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

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Спецоперація СБУ в Росії: уражено газові станції та склад ракет

Атаковано було газокомпресорні станції “Давидовская” (Тамбовська область) та “Новопетровская” (Саратовська область). Опубліковано відео влучань і вибухів.

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Дрони СБУ також вдарили по польовому складу ракет для С-300/С-400 біля населеного пункту Радьковка (Бєлгородська область), де після влучання почалася детонація боєприпасів.

“СБУ... завдала суттєвих збитків бюджету РФ, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії”, – наголосило джерело в українській спецслужбі.

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Дрони атакували промислові об’єкти в низці російських областей

У ніч проти 13 березня Росія зазнала масованої атаки безпілотників. Пожежі виникли на двох об’єктах у Воронезькій і Ростовській областях, а також на промисловому підприємстві в Калузькій області.

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У Воронезькій області, за словами губернатора Олександра Гусєва, сталося загоряння на об’єкті інфраструктури (за даними ТГ-каналу Baza – газова інфраструктура).

У Ростовській області т.в.о. губернатора Юрій Слюсар повідомив про пожежу на території промислового об’єкта в хуторі Калінінський Шолоховського району внаслідок падіння БПЛА.

У Саратовській області губернатор Роман Бусаргін повідомив про пошкодження нежитлових об’єктів у Петровському районі внаслідок атаки БпЛА.

У ніч на 11 березня Московську область масовано атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про збиття 337 дронів, 126 з них – над Курською областю.