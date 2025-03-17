Триває 1118 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають.
Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?
За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 112 боєзіткнень.
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За уточненою інформацією, минулої доби загарбники завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки.
Хроніка війни в Україні. 12 березня: Росія найбільше тисне на Покровському напрямку
На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового.
На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.
На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.
На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.
На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Бої в Курській області – останні новини
На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.
Втрати Росії у війні проти України − подробиці
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.
Також українські воїни знешкодили 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну РСЗВ, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1210 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 895450 (+1210) осіб
- танків ‒ 10344 (+19) од.
- бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11) од.
- артилерійських систем – 24598 (+37) од.
- РСЗВ – 1318 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 1104 (+0) од.
- літаків – 370 (+0) од.
- гелікоптерів – 331 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29467 (+54).
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0).
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40785 (+101) од.
- спеціальна техніка ‒ 3778 (+1) од.
Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 17 березня
Станом на ранок 17 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
У Генеральному штабі ЗСУ вкотре наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Загалом, а добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.