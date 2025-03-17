Триває 1118 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 112 боєзіткнень.

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За уточненою інформацією, минулої доби загарбники завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб.

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Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 12 березня: Росія найбільше тисне на Покровському напрямку Противник також намагається активно наступати на Лиманському та Новопавлівському напрямках; РФ тримає в Чорному та Сердземному морях кораблі-носії крилатих ракет із сумарним залпом до 30 ракет.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового.

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На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.

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На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Бої в Курській області – останні новини

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.

Також українські воїни знешкодили 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну РСЗВ, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1210 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 895450 (+1210) осіб

танків ‒ 10344 (+19) од.

бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11) од.

артилерійських систем – 24598 (+37) од.

РСЗВ – 1318 (+1) од.

засоби ППО ‒ 1104 (+0) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 331 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29467 (+54).

крилаті ракети ‒ 3121 (+0).

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 40785 (+101) од.

спеціальна техніка ‒ 3778 (+1) од.

Інфографіка: Генеральний штаб ЗСУ

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 17 березня

Станом на ранок 17 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

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У Генеральному штабі ЗСУ вкотре наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Загалом, а добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Інфографіка: Генеральний штаб ЗСУ