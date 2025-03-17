Українська ППО сьогодні вночі відбила чергову атаку агресора на Київ та Київську область.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

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«На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір», – йдеться у повідомленні КМВА.

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Також наразі відсутня інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків.

Київська обласна військова адміністрація своєю чергою повідомила про роботу ППО на Київщині та про збиті ворожі цілі. Ворог атакував область за допомогою БпЛА.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено», – наголосили в адміністрації.

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У КОВА також відзвітували про пошкодження внаслідок атаки скління в квартирі та під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку та ліквідацію пожежі травяного настилу на площі 0,5 га.

Нічна атака дронів 16 березня: подробиці

Напередодні, 16 березня, Росія запустила по Україні 90 безпілотників різного типу.

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ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.