Внаслідок пожежі у нічному клубі в місті Кочани у Північній Македонії загинуло 59 осіб. Натепер відомо про 155 постраждалих.

Про це повідомляє Associated Press.

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Глава МВС Північної Македонії Панче Тошковскі поінформував, що наразі ідентифікували тіла 39 загиблих.

Пожежа у клубі в Північній Македонії: причини

За попередньою оцінкою, причиною загоряння даху клубу, могла стати піротехніка.

Чиновники повідомили, що потерпілі були доставлені до лікарень по всій країні, включно зі столицею Скоп’є. Багато з них мають серйозні опіки. Допомогу надають численні волонтерські організації.

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Міністр охорони здоров’я Арбен Тарваврі сказав, що 118 осіб були госпіталізовані, додавши, що він отримав пропозиції про допомогу від сусідніх країн, зокрема від Албанії, Болгарії, Греції та Сербії.

Президентка Північної Македонії Гордана Силяновська-Давкова відвідала постраждалих у лікарні Скоп’є та поспілкувалася із їхніми батьками.

У Кочани члени сімей потерпілих зібралися перед лікарнями та міськими офісами, вимагаючи від влади надати їм більше інформації.

За даними місцевих ЗМІ, клуб був розташований у старій будівлі, яка раніше була складом килимів, і працював протягом декількох років. Унаслідок пожежі дах одноповерхової будівлі частково обвалився.

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Державний прокурор Любко Кочевський повідомив, що поліція допитує кількох осіб, не надавши подробиць. Він підкреслив, що причина пожежі все ще з’ясовується.

Представники МВС країни заявили, що влада розслідуватиме питання ліцензування закладу та дотримання ним правил безпеки. Вони додали, що уряд несе «моральну відповідальність» за притягнення до відповідальності усіх винних.

Поліція вже затримала одну особу, але не надала подробиць щодо її причетності до пожежі.

Україна висловила співчуття через смертельну пожежу у Північній Македонії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Президентці Гордані Силяновській-Давковій та народу Північної Македонії через пожежу у нічному клубі в місті Кочани, яка забрала багато життів.

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«Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна розділяє скорботу разом із нашими македонськими друзями в цей сумний день», - написав він.

Також Глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей внаслідок пожежі в місті Кочани.