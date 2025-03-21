До Всесвітнього дня поезії українські військовослужбовці записали відео, в якому декламують знаковий вірш Invictus («Нескорений») Вільяма Ернеста Генлі.

Цим відео вони хотіли подякувати Великій Британії за підтримку України у повномасштабній війні проти Росії та нагадати, що боротьба за свободу від тиранії триває.

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Декламували вірш поети та військовослужбовці Павло Вишебаба, Микола Антощак, Олексій Каркачов, Артур Дронь, а також письменник і ветеран Павло Матюша.

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Англійський поет і видавець Вільям Ернест Генлі написав свій найбільш значущий твір у 1875 році, перебуваючи на лікуванні в лікарні після ампутації ноги, спричиненої ускладненнями туберкульозу. Цей вірш став символом незламності, гідності та сили духу для тих, хто стикається з важкими випробуваннями.

«Вірш Invictus для мене цінний, бо порушує питання збереження власної ідентичності в аномальних обставинах. Навіть збереження почуттів, таких як здатність до емпатії, потребує зусиль і постійної пильності до змін усередині. За єдиною піксельною формою хотілось би залишити й зберегти власний зміст», — коментує Павло Вишебаба, збірка віршів «Тільки не пиши мені про війну» якого вийшла у грудні 2022 року.

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Відеозвернення було створене громадською організацією Ukraine WOW за сприяння мережі мультимаркетів «Аврора» та за підтримки «Культурного десанту».

Започаткований ЮНЕСКО Всесвітній день поезії має на меті сприяти культурному діалогу. Навіть у найтемніші часи культура слугує потужним інструментом комунікації зі світом.

«Ми обрали вірш Invictus, адже його рядки не тільки близькі українцям, а й відомі кожному британцю. Поема, яка багато років є символом стійкості та сили, продовжує бути актуальною у часи великої війни, яку вже четвертий рік Росія веде проти України. Британія — один з головних союзників України, тож Invictus — наш спосіб подякувати британцям за їхню підтримку і згадати усіх українських поетів та поетес, які захищають Україну», — зазначають засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.