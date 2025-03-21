Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав заняти Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) додаткових територій в секторі Гази через відмову ХАМАС звільнити заручників, повідомляє Times of Israel.

Ескалація в Газі: Ізраїль займає нові райони через відмову ХАМАС

Кац повідомив, що віддав наказ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про заняття нових територій у секторі Гази та розпорядився про виведення звідти палестинських цивільних осіб.

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“У випадку подальшої відмови терористичної організації ХАМАС від звільнення заручників, я віддав вказівку ЦАХАЛу захопити додаткові райони, провести евакуацію населення та збільшити зону безпеки навколо Гази з метою захисту ізраїльських громад і солдат ЦАХАЛу шляхом тривалого утримання території Ізраїлем”, - заявив очільник оборонного відомства.

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За словами Каца, угруповання ХАМАС продовжуватиме втрачати території, які “переходитимуть до Ізраїлю”, доки воно не погодиться звільнити заручників.

Ізраїль і ХАМАС скоро можуть укласти нову угоду
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Угода дасть змогу Ізраїлю повернути 59 заручників, які залишаються в Газі.

Кац заявив, що Ізраїль буде нарощувати військову кампанію проти угруповання, включаючи розширення наземної операції, до моменту звільнення заручників та повної поразки ХАМАС.

Він також додав, що Ізраїль застосовуватиме “увесь військовий та цивільний тиск, в тому числі шляхом проведення евакуації населення Гази у південному напрямку та реалізації плану добровільної міграції жителів Гази, запропонованого президентом США Дональдом Трампом”.

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Ізраїль відновив удари по об’єктах ХАМАС в Секторі Гази

18 березня Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази, завдаючи масованих ударів по об’єктах угруповання.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац ухвалили рішення про відновлення операції, оскільки, згідно з заявою офісу Нетаньяху, ХАМАС відхилив усі пропозиції щодо звільнення заручників. Метою цих ударів є знищення військових і управлінських сил ХАМАС, а також повернення заручників.

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