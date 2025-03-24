Сукупний дохід десяти найбільших компаній роздрібної торгівлі України (“ритейлерів”) у 2024 році зріс на 17% і склав 529,24 млрд грн, повідомив Опендатабот.
Вперше з початку повномасштабної війни всі компанії топ-10 отримали прибуток загалом на 9,82 млрд грн.
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Рейтинг ритейлерів України 2024: хто в лідерах за доходом
За даними Опендатабот, рейтинг компаній ритейлу в Україні за доходом наразі такий:
- “АТБ-маркет”: 208,9 млрд грн (+15%), прибуток – 3,1 млрд грн (2-ге місце за прибутком). За словами голови правління Мікаеля Бьоркнерта, компанія сплатила 28,61 млрд грн податків.
- “Сільпо-фуд” / “Сільпо”: 93 млрд грн (+10%), прибуток 205 млн грн (вперше за 3 роки).
- “Вигідна покупка” / “Аврора”: 37,9 млрд грн (+40%), прибуток – 4,08 млрд грн (лідер за прибутком). У 2024 році компанія відкрила понад 300 магазинів і створила майже 3 тис. робочих місць, розширившись до 1615 магазинів в Україні і 30 в Румунії.
- “Фора”: 34,9 млрд грн (+19%), прибуток 123,5 млн грн (+400%).
- “Розетка.УА” / “Rozetka”: 29,7 млрд грн (+17%).
- “Метро кеш енд кері Україна” / Metro: 28,7 млрд грн (+12,5%), прибуток 178 млн грн (після двох років збитків).
- РУШ / EVA: 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (-37,5%).
- Омега / Varus: 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (-80%).
- Фудком / “Велика Кишеня”: 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (-61,5%).
- “Укрексімбанк” витіснив з топ-10 “Креді Агріколь”.
“Епіцентр К” та Comfy не увійшли до рейтингу через несвоєчасне подання звітів.
Зміни в рейтингу ритейлерів України: хто вибув з топ-10
“Минулоріч ми сплатили понад 2,5 мільярда гривень податків, підтверджуючи свою роль як відповідального платника податків. Понад 98% нашої власної торгової марки NOVUS виробляється в Україні, а українські товари складають понад 70% нашого асортименту. Це свідомий вибір, спрямований на підтримку національного виробника.
Водночас за час повномасштабної війни ми спрямували понад 155 мільйонів гривень на благодійні проєкти, щоб підтримати наших захисників і допомогти тим, хто постраждав. Ми знаємо, заради кого працюємо і заради чого робимо ці кроки. І ми продовжимо рухатися вперед, підтримуючи Україну та зміцнюючи її економіку. Це наша місія і наш шлях”, – коментує CEO NOVUS Марк Петкевич.