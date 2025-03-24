Сукупний дохід десяти найбільших компаній роздрібної торгівлі України (“ритейлерів”) у 2024 році зріс на 17% і склав 529,24 млрд грн, повідомив Опендатабот.

Вперше з початку повномасштабної війни всі компанії топ-10 отримали прибуток загалом на 9,82 млрд грн.

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Рейтинг ритейлерів України 2024: хто в лідерах за доходом

За даними Опендатабот, рейтинг компаній ритейлу в Україні за доходом наразі такий:

“АТБ-маркет” : 208,9 млрд грн (+15%), прибуток – 3,1 млрд грн (2-ге місце за прибутком). За словами голови правління Мікаеля Бьоркнерта, компанія сплатила 28,61 млрд грн податків.

: 208,9 млрд грн (+15%), прибуток – 3,1 млрд грн (2-ге місце за прибутком). За словами голови правління Мікаеля Бьоркнерта, компанія сплатила 28,61 млрд грн податків. “Сільпо-фуд” / “Сільпо”: 93 млрд грн (+10%), прибуток 205 млн грн (вперше за 3 роки).

93 млрд грн (+10%), прибуток 205 млн грн (вперше за 3 роки). “Вигідна покупка” / “Аврора”: 37,9 млрд грн (+40%), прибуток – 4,08 млрд грн (лідер за прибутком). У 2024 році компанія відкрила понад 300 магазинів і створила майже 3 тис. робочих місць, розширившись до 1615 магазинів в Україні і 30 в Румунії.

37,9 млрд грн (+40%), прибуток – 4,08 млрд грн (лідер за прибутком). У 2024 році компанія відкрила понад 300 магазинів і створила майже 3 тис. робочих місць, розширившись до 1615 магазинів в Україні і 30 в Румунії. “Фора”: 34,9 млрд грн (+19%), прибуток 123,5 млн грн (+400%).

34,9 млрд грн (+19%), прибуток 123,5 млн грн (+400%). “Розетка.УА” / “Rozetka”: 29,7 млрд грн (+17%).

29,7 млрд грн (+17%). “Метро кеш енд кері Україна” / Metro: 28,7 млрд грн (+12,5%), прибуток 178 млн грн (після двох років збитків).

28,7 млрд грн (+12,5%), прибуток 178 млн грн (після двох років збитків). РУШ / EVA: 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (-37,5%).

26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (-37,5%). Омега / Varus: 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (-80%).

20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (-80%). Фудком / “Велика Кишеня”: 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (-61,5%).

19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (-61,5%). “Укрексімбанк” витіснив з топ-10 “Креді Агріколь”.

“Епіцентр К” та Comfy не увійшли до рейтингу через несвоєчасне подання звітів.

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Зміни в рейтингу ритейлерів України: хто вибув з топ-10

Інфографіка: Опендатабот

“Минулоріч ми сплатили понад 2,5 мільярда гривень податків, підтверджуючи свою роль як відповідального платника податків. Понад 98% нашої власної торгової марки NOVUS виробляється в Україні, а українські товари складають понад 70% нашого асортименту. Це свідомий вибір, спрямований на підтримку національного виробника.

Водночас за час повномасштабної війни ми спрямували понад 155 мільйонів гривень на благодійні проєкти, щоб підтримати наших захисників і допомогти тим, хто постраждав. Ми знаємо, заради кого працюємо і заради чого робимо ці кроки. І ми продовжимо рухатися вперед, підтримуючи Україну та зміцнюючи її економіку. Це наша місія і наш шлях”, – коментує CEO NOVUS Марк Петкевич.