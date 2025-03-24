Український військовий сайт “Мілітарний” повідомив у неділю, що перший супутник із запланованого спільного чесько-українського угруповання орбітальних платформ спостереження успішно вийшов на орбіту в січні.
Проєкт став результатом угоди між Прагою та Києвом, укладеної в жовтні 2022 року, про розвиток взаємовигідних оборонних програм.
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Ця перша орбітальна платформа під назвою TROLL була виготовлена компанією TRL Space з Брно. Її ключовим елементом є бортова гіперспектральна камера, яка не лише здатна створювати надвисокоякісні “звичайні” зображення з роздільною здатністю п’ять метрів на піксель, але й використовує штучний інтелект (ШІ) для аналізу інших частин спектру.
Система здатна розрізняти природні і штучні матеріали, як-от замасковані транспортні засоби і місця розташування; відстежувати наявність або використання хімічних і біологічних матеріалів; виявляти екологічні аномалії, викликані порушенням ґрунту, рослинності і водотоків; контролювати джерела енергії і тепла, пов’язані з військовою і цивільною інфраструктурою; використовувати аналіз ґрунту для виявлення ділянок, придатних для військових оборонних споруд або пересування важкої техніки як своїх, так і ворожих військ.
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Другий датчик TROLL - це система “світлового виявлення і визначення дальності” (LIDAR), яка використовує лазери для картографування, відстеження і реєстрації супутників на навколоземній орбіті, які можуть вплинути на обороноздатність Чехії і її союзників.
Супутник TROLL буде доповнений супутником DRAK, який будується спільно Чехією і Україною спеціально для використання Збройними силами України. Це буде “мікросупутник” вагою менше 150 кілограмів (330 фунтів), на якому буде встановлена звичайна камера з підвищеною роздільною здатністю зображення до одного метра на піксель, що зробить його особливо ефективним для збору як стратегічної, так і тактичної оперативної розвідки.
П’ять супутників DRAK планується запустити в період з 2026 по 2031 рік, коли цей продукт буде доступний не лише Україні, але й усім її союзникам, які захищають Центральну та Східну Європу.
Ще однією головною особливістю супутників є те, що на відміну від традиційних орбітальних апаратів, які передають кожне отримане зображення на станцію управління для аналізу, вони використовують бортове програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке фільтрує вхідні дані і передає лише релевантний продукт, який потім передається зашифрованим каналом зв’язку на чеську станцію управління.
Останнім часом програма набула особливої актуальності на тлі занепокоєння щодо доступності західної розвідувальної підтримки України, зокрема з боку США, які тимчасово закрили Києву доступ до урядових і комерційних супутникових знімків.
У майбутньому TROLL/DRAK зменшить залежність України від зовнішніх джерел космічної розвідки.