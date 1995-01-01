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Ігри нескорених 2025
Останні новини
Українці за кордоном
Українська збірна за день виборола 16 медалей на Іграх Нескорених 2025
Українці посіли призові місця у чотирьох з пʼяти адаптивних спортивних дисциплін.
За матеріалами Укрінформ
6г тому
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