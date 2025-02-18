У Канаді 16 лютого завершилися «Ігри нескорених», змагання, що тривали з 8 лютого, і на яких українська збірна здобула 32 медалі. Президент України Володимир Зеленський привітав спортсменів, повідомляє Укрінформ.

Як збірна України виступила на Invictus Games у Канаді – докладно

У Канаді закінчилися «Ігри нескорених», на яких українську збірну представляли 35 ветеранів і ветеранок, наших воїнів.

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Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і 9 бронзових.

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Це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру та духу.

Нескореність і сила – це про вас, про українців і українок, - наголосив Зеленський.

Голова держави наголосив, він пишається всіма нашими хлопцями й дівчатами, і подякував «за такі важливі перемоги».

Ігри Нескорених – що варто знати

“Ігри Нескорених” (Invictus Games) тривали у Ванкувері з 8 лютого. Це – міжнародний захід з адаптивних видів спорту серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов’язку.

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Перші Ігри відбулися 2014 року в Лондоні, а українська збірна вперше взяла у них участь у 2017-му. Цьогоріч до основного складу української збірної входять 35 спортсменів, усі з яких проходили службу у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

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Загалом участь у Іграх цього року беруть понад 550 поранених бійців з 23 країн.

Відбір, підготовку та логістику збірної України здійснює Міністерство ветеранів у партнерстві з Українським ветеранським фондом, Центром стратегічних комунікації Stratcom Ukraine, Центром ініціатив ПЖ та ГО “Ігри Інвіктус Україна” в межах Національної стратегії створення безбар’єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.