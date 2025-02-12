У вівторок національна збірна України на Іграх Нескорених у Канаді здобула 16 медалей у зимових видах спорту, повідомив Укрінформ.

Українські ветерани перемагають на Іграх Нескорених

Представники України зайняли призові місця у чотирьох з пʼяти адаптивних спортивних дисциплін, що відбувалися у цей день.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У гірських лижах Україна виборола дві срібні і одну золоту медаль. У бігових лижах наша команда здобула дві золоті, дві срібні і одну бронзову медаль. Одна золота і одна бронзова медалі опинилася у скарбничці України за перемоги зі сноубордингу. Ще дві золоті, дві бронзові і одну срібну медалі наші учасники вибороли у біатлоні. Нарешті наприкінці насиченого дня Ілля Гайдук приніс Україні бронзу у скелетоні.

Advertisement

У середу наші учасники матимуть змогу ще більше розширити колекцію нагород у змаганнях зі сноубордингу, гірських лиж й скелетону.

Українці очолили рейтинг серед порушників іноземців у Польщі
Більше по темі

Українці очолили рейтинг серед порушників іноземців у Польщі

До рейтингу також потрапили громадяни Грузії та Білорусі.

Зауважимо, що офіційної зведеної таблиці медалістів під час Ігор Нескорених не ведеться, адже змагання зосереджуються на реабілітації поранених учасників, а не спортивних досягненнях.

Українці на Іграх нескорених 2025 − що треба знати

 Загалом, українські спортсмени на цьогорічних Invictus Games змагатимуться в 11 видах спорту, в тому числі в плаванні, веслуванні в приміщенні, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на візках.

Advertisement

Ігри цього року відбуваються у Вістлері – на популярному серед канадійців і американців гірськолижному курорті.

Цьогорічні Ігри не обійшлися без “політики”, яка прозвучала в промові британського принца Гаррі на церемонії відкриття:

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
У Польщі п’яна українка спровокувала ДТП, а потім напала на медиків швидкої Українці за кордоном
У Польщі п’яна українка спровокувала ДТП, а потім напала на медиків швидкої
Київ Пост
5г тому
Польща обмежить допомогу на дітей для біженців та іммігрантів Європа
Польща обмежить допомогу на дітей для біженців та іммігрантів
Київ Пост
11г тому
Українці очолили рейтинг серед порушників іноземців у Польщі Українці за кордоном
Українці очолили рейтинг серед порушників іноземців у Польщі
Київ Пост
1д тому
Українці за кордоном можуть подати заяву до Реєстру збитків через “Дію” Росія
Українці за кордоном можуть подати заяву до Реєстру збитків через “Дію”
Київ Пост
1д тому
" Попередній Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних
Далі » У Польщі п’яна українка спровокувала ДТП, а потім напала на медиків швидкої