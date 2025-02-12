У вівторок національна збірна України на Іграх Нескорених у Канаді здобула 16 медалей у зимових видах спорту, повідомив Укрінформ.

Українські ветерани перемагають на Іграх Нескорених

Представники України зайняли призові місця у чотирьох з пʼяти адаптивних спортивних дисциплін, що відбувалися у цей день.

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У гірських лижах Україна виборола дві срібні і одну золоту медаль. У бігових лижах наша команда здобула дві золоті, дві срібні і одну бронзову медаль. Одна золота і одна бронзова медалі опинилася у скарбничці України за перемоги зі сноубордингу. Ще дві золоті, дві бронзові і одну срібну медалі наші учасники вибороли у біатлоні. Нарешті наприкінці насиченого дня Ілля Гайдук приніс Україні бронзу у скелетоні.

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У середу наші учасники матимуть змогу ще більше розширити колекцію нагород у змаганнях зі сноубордингу, гірських лиж й скелетону.

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Зауважимо, що офіційної зведеної таблиці медалістів під час Ігор Нескорених не ведеться, адже змагання зосереджуються на реабілітації поранених учасників, а не спортивних досягненнях.

Українці на Іграх нескорених 2025 − що треба знати

Загалом, українські спортсмени на цьогорічних Invictus Games змагатимуться в 11 видах спорту, в тому числі в плаванні, веслуванні в приміщенні, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на візках.

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Ігри цього року відбуваються у Вістлері – на популярному серед канадійців і американців гірськолижному курорті.

Цьогорічні Ігри не обійшлися без “політики”, яка прозвучала в промові британського принца Гаррі на церемонії відкриття: