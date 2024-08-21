У відомстві також зазначили, що на відео можна бачити спільну роботу бійців "Помсти" і артилерії бригади «Буревій» та Першої Президентської бригади.

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Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оприлюднила на своєму сайті відео знищення складу боєприпасів і позицій російських військових у Серебрянському лісництві, що на Луганщині.

Відео першого дня наступу ЗСУ на Курську область

Генштаб показав, як відбувався наступ на Курщину в перший день.

"День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", − наголосили в Генштабі.

Як заявили в Генштабі, наразі все залежить від стійкості українських воїнів усіх родів військ, залучених до операції.