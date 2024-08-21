«Помста» знищила склад і позиції військ РФ на Луганщині – відео
Робота розрахунків РСЗВ бригади «Помста» зі знищення російських військових та їхніх позицій триває невпинно.
Робота розрахунків РСЗВ бригади «Помста» зі знищення російських військових та їхніх позицій триває невпинно.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оприлюднила на своєму сайті відео знищення складу боєприпасів і позицій російських військових у Серебрянському лісництві, що на Луганщині.
«Реактивна артилерія успішно спалює бліндажі окупантів, знищує польові склади боєкомплекту та зупиняє піхоту, завдаючи безповоротних втрат ворогу», – пише пресслужба ДПСУ .
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У відомстві також зазначили, що на відео можна бачити спільну роботу бійців "Помсти" і артилерії бригади «Буревій» та Першої Президентської бригади.
Генштаб показав, як відбувався наступ на Курщину в перший день.
"День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", − наголосили в Генштабі.
Як заявили в Генштабі, наразі все залежить від стійкості українських воїнів усіх родів військ, залучених до операції.