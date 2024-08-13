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ЕКСКЛЮЗИВ ГУР

З італійських вулиць на українські фронти: легіонер ГУР "Сопрано"

В ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post 26-річний Сопрано, який довго жив в Італії та занурився в її культуру, розповідає про свій шлях повернення в Україну, щоб воювати за свою Батьківщину.

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В ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post 26-річний Сопрано, який довго жив в Італії та занурився в її культуру, розповідає про свій шлях повернення в Україну, щоб воювати за свою Батьківщину.

Його історія - це історія трансформації. Від життя, глибоко інтегрованого в італійське суспільство, до солдата української воєнної розвідки. У роздумах про шок від російського вторгнення та своє рішення повернутися в Україну, Сопрано каже від серця:

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"Найважливіше і найцінніше для мене зараз - це щасливе майбутнє українців. Вони завжди підтримували мене і робили все, щоб я був щасливим і сильним. Вони привели мене до мого призначення, до моєї присяги на вірність".

Його відданість країні, стосунки з товаришами по службі та бачення майбутнього України – приклад того, як людина має відчувати зв’язок зі своєю історією, щоб стійко боротися на майбутнє своєї нації.

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