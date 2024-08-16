Генштаб показав, як відбувався наступ на Курщину в Росії в перший день атаки ЗСУ.
Кадри першого дня наступу на Курську область від Генштабу
"День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", − наголосили в Генштабі.
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Як заявили в Генштабі, наразі все залежить від стійкості українських воїнів усіх родів військ, залучених до операції.
Переглянути відео з кадрами наступу на Курську область можна тут:
80-а ОДШБ оприлюднила відео перших годин початку військової операції на Курщині
У 80-ій окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді водночас зазначили, що внаслідок роботи бригади першого ж дня до полону потрапили понад 50 росіян у Курській області. Також вдалося знищити прикордонний пункт пропуску та прорвати лінію оборони ворога.
П’ять речей, які варто знати про наступ ЗСУ в Курській області
"Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни прийняли правильне рішення − вивісити білий прапор і здатись українським воякам, попрямувавши разом із своїми пораненими в бік українського кордону", − наголосили у 80-ій ОДШБ.
Переглянути відео від 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади про наступ на Курщину можна тут:
Бої на Курщині − що відомо
Наступ ЗСУ в Курській області триває з 6 серпня. Уряд Росії оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають ЗСУ, відтепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.
14 серпня Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів РФ, зокрема Бєлгородської, Брянської та Курської області, де наразі тривають бойові дії.
Спецпризначенці Служби безпеки України захопили 102 військових РФ у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон за один раз, повідомляли джерела Kyiv Post в СБУ, які надали фото і відео спецоперації.
Згідно з даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські Збройні сили контролюють вже 82 населені пункти, 1150 км² і 35 км углиб території Росії.