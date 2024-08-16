Генштаб показав, як відбувався наступ на Курщину в Росії в перший день атаки ЗСУ.

Кадри першого дня наступу на Курську область від Генштабу

"День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", − наголосили в Генштабі.

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Як заявили в Генштабі, наразі все залежить від стійкості українських воїнів усіх родів військ, залучених до операції.

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Переглянути відео з кадрами наступу на Курську область можна тут: