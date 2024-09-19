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Полонені чеченці про Крим, зраду командування під Курськом та інше

Журналістка Kyiv Post поспілкувалась з строковиками російської армії та полоненими чеченцями, та дізналась про накази, які віддавав Кремль, що думають полонені про події в Курській області та інше.

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Kyiv Post відвідав СІЗО, де перебувають російські полонені, захоплені під час наступу українських військ у Курській області Росії. Журналістка Kyiv Post поспілкувалась з строковиками російської армії та полоненими чеченцями, та дізналась про те, які накази віддавало російке командування, що думають полонені про події в Курській області та інше.

Вже понад місяць Сили оборони проводять військову операцію у Курській області. Наприкінці серпня під контролем наших воїнів буди 1300 квадратних кілометрів й близько сотні населених пунктів регіону.

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