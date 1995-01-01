Kyiv Post — українська англомовна газета, нагороджена у 2014 р. Почесною медаллю штату Міссурі за видатні заслуги в журналістиці.

Перший друкований примірник газети вийшов 18 жовтня 1995 року, а в Інтернет-варіанті Kyiv Post з’явилась в 1997 році. З тих пір глобальна аудиторія постійно зростала, досягнувши свого піку у понад 65 мільйонів переглядів у 2014 році.

Девіз газети: «Глобальний голос України», який у 2018 році замінив попередній девіз «Незалежність. Спільнота. Довіра.» Обидва гасла відображають те, що у виданні дотримуються найвищих журналістських та етичних стандартів.

За час існування Kyiv Post мала трьох власників: американця Джеда Сандена, який володів газетою з моменту її заснування у 1995 році до 2009 року; Мохаммада Захура з Великобританії – з 2009 року до 21 березня 2018 року, коли той продав Kyiv Post уродженцю Сирії Аднану Ківану, одеському бізнесменові, який володіє групою KADORR.

Kyiv Post — неприбуткова чи комерційна організація?

Kyiv Post – рідкісне явище на українській медіа-сцені. Це комерційна організація, яка не належить олігархові і більшість своїх витрат покриває за рахунок комерційної діяльності — реклами та різних прибуткових заходів. Виданням як приватний бізнесом керує ТОВ «БізнесГруп». У 2018 році Kyiv Post створила неприбуткову організацію «Фонд вільної преси» для пошуку грантів на діяльність журналістів.

Як фінансується Kyiv Post?

Більшість доходів газета отримує від реклами та окремих комерційних заходів. Журналісти Kyiv Post також особисто шукають гранти на редакційні проекти. Донорами, які спонсорували контент, створений журналістами Kyiv Post, були: Національний фонд демократії, Фонд «Справедливість для журналістів», «Репортери без кордонів», уряд Данії, НАТО та інші.

Наші стандарти та етика

Kyiv Post намагатиметься надавати обґрунтовані міркування стосовно дискусійних поглядів з приводу будь-яких суспільних проблем, щоб дати читачам можливість самостійно формувати уявлення.

Створюючи репортаж для публікації, репортери Kyiv Post будуть належним чином ідентифікувати себе. За особливих обставин, таких як негласне розслідування, репортер може працювати анонімно за домовленістю з редактором, якщо таким чином він чи вона може отримати інформацію, яка має велике значення для суспільства.

Репортери повинні заздалегідь повідомляти своїх редакторів (коли це можливо), якщо вони не планують ідентифікувати себе, або зробити це постфактум, якщо не було можливості повідомити наперед. Репортери повинні проконсультуватися зі своїми редакторами, якщо є сумніви щодо законності будь-якої запропонованої тактики збору новин.

Усі факти, використані в сюжетах, відео та інших журналістських матеріалах, мають бути чітко пов’язані з їх першоджерелом.

Джерела, які цитуються в сюжетах, необхідно ідентифікувати, використовуючи їх повну назву. За особливих обставин, коли джерело має обґрунтовані побоювання за свою безпеку, його ім’я може бути опущено. Але причина відсутності ідентифікації має бути чітко зазначена в сюжеті.

Джерела, які цитуються в сюжетах, необхідно ідентифікувати, використовуючи їх повну назву. За особливих обставин, коли джерело має обґрунтовані побоювання за свою безпеку, його ім’я може бути опущено. Але причина відсутності ідентифікації має бути чітко зазначена в сюжеті. Слід уникати анонімних джерел. За особливих обставин інформація з анонімного джерела може бути використана, якщо вона має суттєву значущість для суспільства та може бути незалежно перевірена з інших джерел.

Фальсифікація факту чи цитати журналістом є підставою для його звільнення.

Будь-який вид плагіату також є підставою для звільнення.

Будь-який вид плагіату також є підставою для звільнення. У спілкуванні з людьми, які є емоційно вразливими та не звикли спілкуватися з журналістами, Kyiv Post дбає про повагу до їхньої гідності.

Виправлення та скарги

Ми прагнемо до якості, об’єктивності та точності нашого висвітлення подій. Kyiv Post вітає скарги на помилки, які потребують виправлення. Ми прагнемо до коректності і очікуємо, що кожен співробітник, який виявить помилку в опублікованому нами тексті, повідомить про це редактору. Усі суттєві фактичні помилки мають бути виправлені в статтях, графіках, заголовках, підписах, фотографіях та інших елементах, які з’являються у друкованому чи Інтернет примірниках. Зі скаргами стосовно розбіжностей тлумачення фактів та з іншіих питань, що виникають, слід звертатися до редакції. Повідомлення, що стосуються висвітлення новин можна надсилати електронною поштою на адресу [email protected].

Політика позапартійності

Kyiv Post в жодному разі не може переходити в руки будь-яких суспільних груп, олігархів чи політиків.

Об’єктивність, незалежність і свобода від будь-якої упередженості завжди повинні бути повністю дотримані.

Kyiv Post подає своїм читачам і передплатникам чесні та достовірні новини.

Kyiv Post жодним чином не надає перевагу жодній політичній партії у своєму висвітленні подій.

Kyiv Post завжди намагатиметься представляти думки різних сторін, залучених у події, та дозволить кожній із сторін вільно висловитись.

Політика різноманітності

Ми прагнемо підтримувати культурну різноманітність та інклюзивність, щоб формувати справедливу, неупереджену робочу атмосферу та підвищувати нашу здатність як медіа-організації ефективно обслуговувати громадськість.

Різноманітність у Kyiv Post охоплює наші відмінності, включаючи, але не обмежуючись цим, расу, етнічну приналежність, стать, вік, сексуальну орієнтацію, релігію, соціально-економічний статус, фізичні здібності, національне та географічне походження, сімейний стан та статус ветерана.

Дискримінація за будь-якою із цих ознак суперечить цінностям Kyiv Post. Дискримінації немає місця в нашому професійному середовищі та в нашій спільноті.

Політика викривачів

Kyiv Post дотримується найвищих етичних стандартів. Ми виконуємо це зобов’язання, ведучи наш бізнес з максимальною сумлінністю та повною відповідністю всім чинним законам та підзаконним актам. Дотримуючись цього зобов’язання, Kyiv Post надає можливість співробітникам, передплатникам, читачам та іншим зацікавленим сторонам висловлювати будь-які занепокоєння, які можуть виникати, і бути впевненими, що під час подання скарг вони будуть захищені від помсти або віктимізації за добросовісне висловлювання.

Викривачем є будь-який колишній або теперішній член команди Kyiv Post, читач або передплатник, який подає скаргу на діяльність, про яку повідомляється відповідно до цієї політики.

Скарга може містити звіт про:

Шахрайство або навмисну помилку у звітності

Фінансове шахрайство чи введення в оману у бухгалтерському обліці, аудиторському звіті або інших документах.

Неправдиві або необ’єктивні твердження Kyiv Post

Відхилення від принципу повної та справедливої ​​звітності

Будь-який вид шахрайства чи крадіжки.

Kyiv Post не дозволить жодному колишньому чи нинішньому члену команди переслідувати, мститися чи дискримінувати будь-яку особу, яка добросовісно повідомила про будь-яку підозрілу діяльність. Помста в будь-якій формі є неприпустимою.

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