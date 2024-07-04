Поки йде відлік днів і годин до першого бойового застосування пілотованих українцями винищувачів F-16 проти російських ВПС, а разом із цим можливого припинення обстрілів КАБами та ракетами, яким росіяни майже безкарно піддають українські міста й села, військове керівництво країни намагається мінімізувати можливі ризики, підготувати авіаційну інфраструктуру, і часом високопосадовцям доводиться перекладати одне на одного відповідальність за зволікання у цьому процесі.

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Вадим Івченко, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, 2 липня надав офіційну інформацію про те, коли американські літаки нарешті з'являться в небі України та які функції вони будуть виконувати. Івченко сказав у телеінтерв’ю: «Перші F -16 будуть у нас вже цього місяця. Я думаю, що спочатку вони будуть застосовані для захисту від ворожих ракет і не будуть бити по цілях у Росії».

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Сполучені Штати у травні 2023 року – більш ніж через рік після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну – схвалили передачу ВПС України десятків F-16, що належать деяким європейським країнам, а також навчання пілотів і наземного персоналу. Відтоді Кремль продовжує користатися майже безперешкодним своїм пануваням в українському небі, за відсутності у Києва сучасних винищувачів щодня завдаючи авіаударів по Україні. Від початку 2024 року росіяни щомісяця запускають близько двохсот ракет великої дальності та скидають близько 3 тис. авіабомб як по військових, так і по цивільних об'єктах в Україні.

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Тим не менш, Вашингтон досі тримає на повідку приблизно 85 літаків F-16, які, як повідомляється, скоро передадуть Україні Нідерланди, Данія та Норвегія. 1 липня американський конгресмен Майк Тернер, голова Комітету Палати представників з розвідки, розкритикував Білий дім за те, що за кілька днів до того, як українські пілоти мали почати використовувати літаки у бойових умовах, той оголосив про заборону завдавати ударів по авіабазах на території Росії, з яких бомбардувальники ВПС РФ злітають для бомбардування України.

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Народна депутатка України Мар’яна Безугла була однією з кількох українських високопосадовців, які зазначали, що хоча українські пілоти та наземний персонал вже завершили навчання, а союзники вже передали літаки Україні, посилені підвіски та посадкові смуги, необхідні для ефективної експлуатації F-16 (за якими росіяни точно будуть активно полювати), будуються надто повільно та в недостатній кількості. Фото, опубліковане 2022 року виданням LB.UA.

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Івченко сказав, що Київ планує, що F-16 поки що будуть задіяні лише для ударів малої дальності, і що атаки на авіабази російських бомбардувальників поки не плануються. Наразі, за його словами, головним питанням щодо того, як Україна буде використовувати свої F-16, є те, скільки ракет великої дальності буде в її розпорядженні (і якого типу) і якими радарами будуть оснащені літаки.

Чому ці питання досі стоять на порядку денному, не зрозуміло, адже специфікації літака F-16AM/BM Block 20 MLU (Mid-life Upgrade) є загальновідомими. Можливо, це свідчить про те, що керування цим літаком досі становить певні труднощі для українських пілотів, і що їм не повідомили про деякі його засекречені можливості. Хоча українці могли би здобути відповідну інформацію, спілкуючись із досвідченими пілотами з країн, які передали літаки.

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Згідно з інформацією з відкритих джерел, до кінця червня від десяти до п’ятнадцяти українських пілотів, які навчалися в Румунії, мали завершити контрольні польоти на F-16. Менша кількість українських пілотів вже пройшли (або завершують) навчання в Арізоні, повідомили представники ВПС США. Нідерланди у вівторок офіційно схвалили передання Україні 24 літаків, а у п’ятницю Копенгаген оголосив, що наземний персонал із 50 техніків F-16 пройшов навчання в Данії.

Виходячи з цих цифр, українські ВПС теоретично могли би розгорнути вже до початку липня з десяток літаків, але в реаліях воєнного часу брак в українських пілотів практичних навичок польотів на F-16 парами може призвести до того, що українці зможуть розпочати реальні бойові вильоти на цих винищувачах за місяць а то й більше, як вважають деякі аналітики.

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Звична й оптимальна кількість F-16, які застосовуються під час конкретного бойового завдання, становить від двох до чотирьох, і операцією має керувати висококваліфікований досвідчений пілот, який на своєму літаку очолює ескадрильєю з кількох винищувачів. F-16 налаштований на автономну роботу та розроблений з метою оптимізації бойових можливостей без необхідності жорсткого та непоінформованого контролю з боку наземного персоналу, який застосовується росіянами під час польотів МіГ-29 та Су-27.

Українські офіційні представники заявили, що розгортання в Україні обмеженої кількості довгоочікуваних високотехнологічних F-16 «Viper» вимагає спеціально побудованих наземних об’єктів, таких як ударостійкі захищені авіаукриття (аби літаки не були уражені під час неминучих атак російських ВПС), підвісів на F- 16 стандартних інструментів для технічного обслуговування, а також «чистих» злітно-посадкових смуг куди вищої якості, ніж на українських аеродромах, побудованих ще за радянських часів.

F-16 був розроблений для оптимальних дій у повітрі, і точно не для злету з необлаштованого аеродрому з травою та гравієм на злітно-посадковій смузі. Літак має двигун із повітрозабірником, у який легко може потрапити ґрунт або гравій, звичні для злітно-посадкових смуг радянської доби, адже розробники передбачали, що він буде злітати з аеродромів НАТО з гладкими посадковими смугами без жодного сміття.

Ці низько розташовані повітрозабірники забезпечують ускладнене виявлення F-16 радарами супротивника на великих відстанях – йдеться про квазіневидимість, притаманну такій конструкції літака. В той час як повітрозабірники російських МіГ-29 оснащені захисними елементами, які перенаправляють повітря у отвори над крилами, що дозволяє російським літакам злітати з «брудних» злітних смуг, але їх добре розпізнають радари супротивника.

Експлуатацію F-16 на аеродромах радянського зразка можна порівняти з їздою на Lamborghini або Ferrari дорогою, якою можна їздити лише на Jeep Wrangler або Toyota Hilux 4x4.

Народна депутатка Мар’яна Безугла 2 липня різко розкритикувала головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського через нещодавні авіаудари росіян по українських військових аеродромах і звинуватила його та його заступників у неспроможності підготувати наземну інфраструктуру, придатну для розгортання F-16, які от-от мають надійти в Україну.

«Ви не виправили ситуацію з безпекою наших літаків, із ППО. Ми їх досі втрачаємо просто через те, що вони стоять неприкриті, кинуті напризволяще на поталу російським безпілотникам і ракетам… без елементарних укриттів і належного спостереження. Як F-16 можна вберегти тут (в Україні)? F-16 нічого не змінять, це буде в кращому випадку посилення протиповітряної оборони і постійна мішень для росіян», – написала Безугла у своєму Telegram-каналі.

У зверненні від 3 липня депутатка з подвоєною силою накинулася з докорами на командування ВПС України, заявивши, що «інфраструктура (для F-16) не готова. І ставлення (командувача ВПС України Миколи Олещука) до підготовки льотчиків та іншого персоналу... неприпустиме. (Ставлення ВПС України таке), ніби це потрібно партнерам, а не нам».

Речник ВПС України Ілля Євлаш у коментарі Радіо НВ 2 липня сказав, що українські військові «зроблять усе можливе, щоб захистити наші аеродроми від ударів ворога». Він зазначив, що місця базування літаків та екіпажів будуть розосереджені та ретельно приховані, щоб росіянам було важче знаходити цілі для ураження. Розосередження інфраструктури та операцій із застосуванням F-16 на тлі цілком реальних російських загроз роблять і без того непросте завдання із розміщення літаків ще складнішим, наголосив Євлаш.

«Ми розуміємо, що ворог буде на них полювати. Тому планується цілий комплекс заходів», – сказав Євлаш. За його словами, ступінь фактичної готовності наземної інфраструктури для розгортання F-16 є військовою таємницею, але українські ВПС усвідомлюють загрозу і вживають «певних заходів», щоб запобігти ударам Росії по цих літаках.

Бригадний генерал ВПС України Сергій Голубцов у коментарі від 10 червня сказав, що літаки F-16 будуть «захищені», зокрема, тим, що вони розміщуватимуться на базах на території країн НАТО, якщо до того часу для них не буде створено безпечних баз в Україні. Пізніше представники НАТО пояснили, що слова Голубцова не треба розуміти в тому сенсі, що українські F-16 виконуватимуть бойові завдання, злітаючи з авіабаз, розташованих на території Північноатлантичного альянсу.