Навколо процесу постачання обіцяних союзниками винищувачів F-16 для України постійно циркулюють різноманітні чутки, домисли, відверті спекуляції та провокації. Kyiv Post розбирався у тому, що наразі відомо про те, коли нарешті перші F-16 з'являться у небі України, щоб стати до бою з російськими ВПС.

F-16 для України - що розповів міністр оборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у середу заявив, що винищувачі F-16, яких Україна чекала більше року, аби посилити свою ППО, з'являться в українському небі вже «найближчим часом».

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Брекельманс заявив у коментарі Укрінформу, що союзники України «наполегливо працюють» над щонайшвидшим доправленням літаків в Україну. За його словами, триває завершальна підготовка та практичні навчання українських льотчиків і наземних екіпажів, під час яких пріоритетом є забезпечення «безперебійної та надійної» роботи цих літаків у повітряних боях.

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Українським льотчикам, долученим до перехідної підготовки F-16, вдалося навчитися керувати літаками за вражаюче короткий час, але їхній перехід до реальних бойових дій у воєнний час має бути добре обдуманим, розповів тоді міністр.

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«Хочу зазначити, що досягнення українських пілотів справді вражають. Голландським пілотам потрібно багато років, іноді до п’яти, щоб навчитися керувати F-16, вивчити цю систему, яка є досить складною. Українські пілоти зробили це за півтора року. Це справді вражає і заслуговує на вивчення».

Брекельманс висловив припущення, що українські F-16 будуть спочатку застосовуватимуться у «операціях протиповітряної оборони» проти літаків, безпілотників і ракет російських ВПС.

Багатоцільовий літак четвертого покоління, призначений як для повітряного бою, так і для наземних ударів, F-16 потенційно може використовуватися українським військовим командуванням для атак на російські військові бази, інші військові об'єкти і навіть військові кораблі.

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Підтвердженої інформації про те, як саме українські ВПС планують використовувати свої F-16, поки що мало, хоча її уважно відстежують українські та, звичайно, російські ЗМІ.

«Я думаю, що на початковому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим оперативним напрямком використанням F-16. Але, можливо, їх використовуватимуть і для інших операцій. Але пріоритетом буде саме протиповітряна оборона», – сказав Брекельманс в коментарі Укрінформу.

У вівторок російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що уральська компанія з виробництва енергетичного обладнання під назвою FORES пообіцяла 15 мільйонів рублів ($171 000) російському солдату або пілоту, який першим знищить український F-16. Місце базування першої української ескадрильї F-16, її екіпажів та технічного персоналу наразі є надсекретними військовими об’єктами України.

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Модифікації F-16 для України - все, що відомо зараз

Як повідомив у середу телеканал Al Jazeera, українські ВПС невдовзі можуть бути посилені 32 літаками F-16, яких знімають з експлуатації ВПС Греції.

У матеріалі Al Jazeera зазначається, що Греція могла погодитися на зняття з експлуатації цих винищувачів лише у тому випадку, якщо є сподівання на гідну їх заміну, ймовірно, найновішими літаками F-35 Lightning II або, принаймні, новішою моделлю Block 70 F-16V. Оборонний комітет Конгресу США нещодавно схвалив продаж Греції 40 винищувачів F-35, але Вашингтон і Афіни ще не домовилися про ціну, навчання екіпажів та терміни передачі.

Грецькі літаки Block 50 і 52 F-16CJ, які можуть бути передані Україні, і так досить просунуті, ймовірно, будуть оснащені оновленою авіонікою та іншими параметрами конфігурації, які наблизять їх до поточних можливостей ВПС США, а також капітально відремонтовані у США. Необхідність здійснити ці заходи, очевидно, відсуне передачу літаків – якщо вона врешті відбудеться – ще далі у майбутньому, зазначає Al Jazeera.

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Повітряні сили Греції мають у своєму арсеналі 40 літаків Block 50 (із двигуном GE) і 90 Block 52 (із двигуном Pratt & Whitney), які можуть бути оснащені американською ситстемою CCIP (Common Configuration Implementation Program) на авіабазі Хілл, штат Юта, де проведилась іхня модифікація для американських ВПС.

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Модернізовані літаки F-16AM MLU, які Україна планує отримати від Данії, Нідерландів і Норвегії, вже оснащені більшістю з цих модифікацій. Залежно від варіантів, обраних ВПС кожної із вказаних країн, ці винищувачі міститимуть більшість, якщо не всі наступні оновлення:

нову вдосконалену серцевину ​​та комп'ютери керування вогнем (FCC)

вдосконалені датчики визначення літаків (використовуються для ідентифікації літаків)

JHMCS (Система наведення із шолому), яка дає можливість літаку вести вогонь по будь-якій цілі, яку бачить пілот, незалежно від того, наскільки далеко від літака вона перебуває, поєднана із AIM 120 AMRAAM та/або AIM (удосконаленими інфрачервоними ракетами з 9-кратною дальньою прицільністю

Удосконалені капсули націлювання FLIR (передні інфрачервоні) Sniper XR

Канал передачі даних НАТО Link-16, який дає пілоту максимально повну інформацію про ситуацію в повітрі

Скляні кабіни з трьома великими багатофункціональними кольоровими дисплеями

У деяких випадках радар управління вогнем Block 70 F-16V APG-83 Advanced Electronically Scanned Array (AESA) з інтегрованим попередженням про загрозу та можливістю пошуку, відстеження, ураження та націлювання на бортові транспортні засоби на дуже великій відстані проти кількох цілей на радарі, навіть малопомітних для радарів цілей та об'єктів невеликого розміру

F-16 - можливо, найкращий бойовий літак четвертого покоління

Якщо врахувати всі ці модифікації, F-16 можна вважати кращим бойовим літаком четвертого покоління, оснащеним авіонікою, співставною зз авіонікою на літаках п’ятого покоління, зокрема F-35. Але, на жаль, без суперкомп’ютерної невидимості 21-го століття та вбудованих антидронових датчиків.

Коли недоброзичливці вказують на рік, коли літак був розроблений і вперше злетів у повітря, як на недолік F-16, вони не враховують вищевказані модифікації, встановлені на цьому винищувачі. Усі разом вони роблять F-16 беззаперечно кращим за будь-який російський літак.

Хоча Аль-Джазіра пророчить затримку у передачі Києву грецьких F-16, варто нагадати, що початково Україна навіть не розраховувала на них, тому їхню передачу можна лише вітати.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року українські високопосадовці на чолі із президентом Володимиром Зеленським звернулися до Вашингтона із проханням дозволити передачу F-16 Україні для протидії значно більш потужними військово-повітряними силами Росії.

США довго не наважувалися дозволити своїм союзникам по НАТО, які експлуатують F-16, як-от Нідерланди, Данія та Норвегія, передати свої літаки Україні. Офіційні представники Вашингтона висловлювали побоювання, що це може призвести до подальшої ескалації у відносинах з Москвою.

У квітні 2023 року Білий дім все ж таки дозволив деяким європейським країнам, які мали на озброєнні F-16, відправити свої літаки в Україну. Навчання пілотів і екіпажу сповільнилося через недостатнє знання українцями англійської, а також через вкрай обмежену кількість пілотів і наземних екіпажів, долучених до навчальних програм, які проходять переважно у США.

У червні Зеленський сказав, що Україна має 30 пілотів, готових до навчання керуванню F-16, але США та їхнім союзникам складно навчати більше двох-трьох одночасно.

До дванадцяти голландських F-16 готові до операцій в Україні

Згідно із повідомленнями у відкритих джерелах, від шести до дванадцяти голландських F-16, вдвічі більша кількість підготовлених українських пілотів і приблизно 150 осіб наземного екіпажу вже найближчими тижнями збираються розпочати повітряні операції в Україні.

Кількість літаків, обіцяних союзниками України для розширення українського парку F-16, нараховує близько 60 літаків. Вони мають бути виведені з експлуатації у Данії, Норвегії та Нідерландах. Однак певна кількість літаків може бути передана до 2026-28 років, адже для керування ними потрібно навчити достатню кількість пілотів.

Представники ВПС України заявили, що Україні потрібно від 120 до 150 F-16, щоб реально кинути виклик російським ВПС, які воюють проти України.

Київ нарікає, заборона США бити F-16 вглиб Росії не дозволить Україні вражати російські авіабази, з яких злітають бомбардувальники, що обстрілюють тисячами бомб і ракет українську цивільну інфраструктуру. Але представники Вашингтона твердять, що така заборона необхідна для запобігання розширенню російсько-української війни.

Радник США з питань національної безпеки Джон Кірбі у коментарі для прес-служби Білого дому 7 червня заявив, що політика Вашингтона щодо обмежень на використання американської зброї Україною найближчим часом не зміниться.

«Президент [Джо Байден] із самого початку дав зрозуміти, що ми не хочемо Третьої світової війни чи війни з Росією. І він впевнений, і повторює це знову і знову, що ескалація цього конфлікту до такого рівня матиме жахливі наслідки не тільки для українського народу, це потенційно матиме катастрофічні наслідки для всього європейського континенту», – наголосив Кірбі.