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гру. 12, 2023
Топові технології у стоматології: аналіз та їх переваги
лис. 17, 2023
17 листопада 2023 року класичний Каразінський університет відзначає 219-ту річницю свого заснування. Ця дата є черговим приводом замислитися про роль та місію університету в сучасній Україні.
Ukraine
чер. 13, 2023
У Києві 6-7 червня відбулася бізнес-виставка «Схід-Експо 2023», спрямована на допомогу підприємствам, які переїхали з постраждалих від війни регіонів України або продовжують там працювати.
Ukraine
чер. 12, 2023
"Північ-Спецодяг" та бренд "STUGA" залишаються двигуном з виготовлення робочого, спеціального та корпоративного спецодягу.
тра. 24, 2023
Тренінги пройдуть у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
гру. 12, 2023
Топові технології у стоматології: аналіз та їх переваги
лис. 17, 2023
17 листопада 2023 року класичний Каразінський університет відзначає 219-ту річницю свого заснування. Ця дата є черговим приводом замислитися про роль та місію університету в сучасній Україні.
Ukraine
чер. 13, 2023
У Києві 6-7 червня відбулася бізнес-виставка «Схід-Експо 2023», спрямована на допомогу підприємствам, які переїхали з постраждалих від війни регіонів України або продовжують там працювати.
Ukraine
чер. 12, 2023
"Північ-Спецодяг" та бренд "STUGA" залишаються двигуном з виготовлення робочого, спеціального та корпоративного спецодягу.
тра. 24, 2023
Тренінги пройдуть у Києві, Харкові, Одесі та Львові.