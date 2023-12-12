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Технологічні прориви у стоматології від «Люмі-Дент» РЕКЛАМА
 
гру. 12, 2023
Технологічні прориви у стоматології від «Люмі-Дент»
Топові технології у стоматології: аналіз та їх переваги
Дудко Тетяна
Класичний Каразінський університет: рефлексії про нову місію до 219-ї річниці заснування РЕКЛАМА
 
лис. 17, 2023
Класичний Каразінський університет: рефлексії про нову місію до 219-ї річниці заснування
17 листопада 2023 року класичний Каразінський університет відзначає 219-ту річницю свого заснування. Ця дата є черговим приводом замислитися про роль та місію університету в сучасній Україні.
Тетяна Кагановська
«Схід-Експо 2023»: можливості ведення бізнесу в умовах війни РЕКЛАМА
Ukraine
чер. 13, 2023
«Схід-Експо 2023»: можливості ведення бізнесу в умовах війни
У Києві 6-7 червня відбулася бізнес-виставка «Схід-Експо 2023», спрямована на допомогу підприємствам, які переїхали з постраждалих від війни регіонів України або продовжують там працювати.
Сергій Носенко
Північ-Спецодяг: провідний український виробник спеціалізованого одягу РЕКЛАМА
Ukraine
чер. 12, 2023
Північ-Спецодяг: провідний український виробник спеціалізованого одягу
"Північ-Спецодяг" та бренд "STUGA" залишаються двигуном з виготовлення робочого, спеціального та корпоративного спецодягу.
Вікторія Кучерук
Українських журналістів запрошують на тренінги з безпеки та роботи у ворожому середовищі РЕКЛАМА
 
тра. 24, 2023
Українських журналістів запрошують на тренінги з безпеки та роботи у ворожому середовищі
Тренінги пройдуть у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Kyiv Post