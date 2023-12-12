Ефективність та якість лікування зубів багато в чому визначається вибором технологічного способу чи інструменту. У поточних реаліях стоматології є безліч нових інструментів і методик, з допомогою яких вдасться вирішити дуже багато проблем і завдань. Не винятком є мережа стоматологічних клінік «Люмі-Дент», де працює 59 досвідчених лікарів.

Застосування нових технологій оптимізує роботу, підвищує якість та ефективність, дозволяє досягти унікальних результатів, а також попрацювати навіть із найскладнішими випадками. Згодом Стоматологія Київ запровадить усі без винятку новинки, адже багато інструментів впроваджуються поступово. Класична стоматологія, як і раніше, використовує величезну кількість традиційних способів.

Дентальний мікроскоп

Відмінний інструмент для проведення мікрохірургічних операцій чи діагностування карієсу. Вдасться вилікувати навіть ті зуби, які багато лікарів рекомендують видаляти. Вдасться виявити значні зони розрідження кістки, а також виконувати детальний контроль дій при кісткових пластиках і навіть пересадженні ясен.

Інтраоральний сканер

Лікар може зняти цифрові відбитки зубів, щоб спростити собі роботу за наступних процедур:

встановлення вінірів;

протезування;

імплантація зубів;

установка коронок та накладок.

Після зняття інформації формується цифрова модель щелепи. Такі проблеми, як похибка при відливанні гіпсової моделі, залишилися в минулому. Крім того, моделі зубів залишаються в комп'ютері і в майбутньому можна провести порівняльний аналіз.

Навігаційна хірургія

Мости та знімні протези поступово замінюються імплантацією як ефективнішим рішенням і стоматологічні клініки «Люмі-Дент» рекомендують використовувати саме цей варіант відновлення зубів. Дізнатися правильний нахил імпланту, глибини приживлення та інші параметри можна було лише через деякий час. Надалі важко внести якісь зміни до структури зубів.

Лікування зубів дитині під седацією закисом азоту. Фото надано мережею стоматологічних клінік "Люмі-Дент"

Застосування нової технології дозволить провести моделювання коронки та вже від неї позиціонувати встановлення імпланту. Все робиться через шаблон, що дозволить заощадити час та підвищити точність результатів. Складні ділянки вдасться обійти з допомогою промальованого шаблону.

CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacture)

Повний цикл виробництва коронок, вінірів та накладок перейшов у комп'ютерний світ, адже це:

висока точність;

швидкість;

естетичність;

міцність;

сумісність;

індивідуальність.

Цифрова візуалізація дозволить дізнатися не лише, як виглядатимуть зуби, а й вдасться змоделювати посмішку. Стоматологія Люмі-Дент у Києві активно використовує цю технологію для комплексного підходу до протезування.

Лікування зуба під мікроскопом. Фото надано мережею стоматологічних клінік "Люмі-Дент".

Імплантація без зволікань

Після імплантації прийнято вважати, що має пройти якийсь час і лише через 2-3 місяці можна встановити коронку. Сучасні технології дозволять виконати встановлення імпланта і відразу встановити тимчасову коронку. Це особливо актуально, якщо немає переднього зуба, що дозволить посміхатися і в цілому повернутися до нормального життя. Лунка заповнюється кістковим замінником, що додатково прискорює процес загоєння. Через деякий час потрібно лише замінити тимчасову коронку на постійну.