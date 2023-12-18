У капіталістичному світі дуже мало місця емоціям – цей світ жорсткий, і як би нам не хотілося обговорювати питання справедливості, питання грошей завжди на першому місці.

Україні треба подивитися на крок вперед, де є всі шанси стати рівноправним партнером на світовій арені після закінчення війни.

Для цього нам треба вже вирішувати питання і проблеми, які впливають на наше майбутнє.

Повернення українців додому після війни. Що робити?

Від 5,6 млн до 6,7 млн українців залишаються за кордоном, за даними дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС). Неповернення українців може суттєво вплинути на українську економіку, яка може втрачати від 2,7% до 6,9% ВВП щорічно. Це люди з різним рівнем освіти, професійних навичок і добробуту, але дві третини з них хотіли би повернутися в Україну.

Неповернення мігрантів може суттєво вплинути на демографічну ситуацію України на довгі роки. Для початку, як свідчать попередні оцінки ЦЕС, Центру економічного відновлення та Інституту демографії, до 2032 року Україна стикатиметься з дефіцитом робочої сили від 3,1 до 4,5 млн людей.

Щоб повернути наших співвітчизників, які вже побували у світі, здобули досвід у різних країнах і можуть значно покращити позицію України та підняти її ВВП, потрібна сильна сучасна національна ідея. Потрібна програма, яка дозволить мобілізувати та консолідувати українців та їхні ресурси по всьому світу, адже інтегровані в міжнародне суспільство українці можуть бути амбасадорами нашої країни в усіх куточках світу і просувати українські інтереси за кордоном. Українці хочуть бути корисними своїй Батьківщині не лише в самій Україні. Подивіться на Ізраїль і їхнє найсильніше світове лоббі.

Україна зараз на фінансовий голцi. Потрібне нове мислення

Наша держава повинна почати мислити як корпорація і отримувати дохід, а не просити гроші в борг. Нам потрібно взяти на себе відповідальність і підвищити конкурентоспроможність нашої країни, завоювати повагу партнерів.

Україні потрібні нові економічні моделі - такі, наприклад, як «Економіка даних». Це нацпроєкт, який має передбачати створення інфраструктури обчислення та зберігання даних за допомогою сучасного обладнання, технологій та програмного забезпечення, включаючи хмарні платформи, центри обробки даних та обчислювальні потужності. Ця інфраструктура буде генерувати дохід та буде безпечним оазисом Європи. Ринок даних - це трильйони доларів вже тут і зараз.

Розвивати інновації та покращувати здоров’я нації

Багато піару в державі навколо талановитих стартапів та ін. Але погляньмо на найгучніші стартапи, створені українцями: де вони базуються? США , Велика Британія та інші місця, де немає корупції, тиску.

Українським підприємцям потрібна справжня державна підтримка. Потрібно створити Інноваційний фонд і мережу технопарків для підтримки та впровадження інновацій українців. А також мережу лобістських «острівців» у Європі, США, Азії, Австралії та навіть в Аргентині. Кожен із цих центрів має бути зацікавлений у впровадженні українських інновацій та продуктів у своєму регіоні.

Актуальною є проблема зміни системи охорони здоров'я - як військової, так і цивільної.

Однією з головних проблем галузі є збір деперсоналізованих і верифікованих даних, які б допомогли запровадити програми щодо сталого розвитку системи громадського здоров’я та впровадити запобігання захворюванням на вищому рівні.

Високоякісна і перевірена інформація дозволяє лікарям приймати більш обґрунтовані рішення, персоналізувати плани лікування та покращувати результати лікування пацієнтів.

Аналіз великих наборів даних може допомогти виявити закономірності, тенденції та фактори ризику, пов'язані з захворюваннями, планувати загалом різноманітні політики у сфері охорони здоров’я.

Точна інформація про поширення захворювань, використання медичних послуг та показники здоров'я населення допомагають урядам і політикам розподіляти ресурси, визначати пріоритетні області та здійснювати науково обґрунтовані втручання для покращення системи охорони здоров'я. Інформація та аналітика на основі даних можуть оптимізувати надання медичних послуг, розподіл ресурсів та операційну ефективність.

Ми не можемо зволікати, треба діяти вже зараз! Україна стоїть перед викликами, але рішучі дії в зазначених областях можуть позитивно вплинути на її майбутнє та зміцнити її позицію в сім'ї європейських націй.