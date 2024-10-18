За інформацією німецьких журналістів з BILD, неназваний високопоставлений український чиновник, який "спеціалізується на закупівлях зброї", нібито сказав на закритому засіданні кілька місяців тому, що Україна може виготовити атомну бомбу за кілька тижнів.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде віддано наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб мати першу бомбу", - начебто розповів чиновник, але BILD не уточнює, коли саме відбулося "закрите засідання".

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Втім, напередодні ввечері радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заперечив інформацію німецького видання BILD і назвав її такою, що "підіграє пропаганді Росії".

"Так, BILD уже не вперше поширює щось, що не має стосунку до реальності, але дуже підіграє російській пропаганді", - сказав Литвин у коментарі інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.

За даними BILD, той самий чиновник разом з тим наголосив, що Захід повинен "менше думати про червоні лінії Росії та більше про наші червоні лінії".

Українська ядерна зброя - що сказав Зеленський

Видання повідомило, що остання заява президента України Володимира Зеленського у четвер щодо того, що рішення його країни щодо війни полягає або у відновленні її статусу як ядерної держави, або в набутті членства в НАТО, відгукується на нібито заяву чиновника кілька місяців тому.

Advertisement

Виступаючи в четвер у Брюсселі перед Радою Європи, Зеленський заявив, що сказав кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу:

"Відповідь України на вторгнення Росії полягає або у відновленні її ядерних можливостей, або у вступі до НАТО, і Україна обирає останнє.

Невідомо, коли відбулася розмова між Зеленським і Трампом.

Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині, також робив подібні заяви у 2021 році, до повномасштабного вторгнення Росії. Він говорив, зокрема, про те, що Україна повинна гарантувати свій захист або шляхом вступу до НАТО, або шляхом відновлення свого ядерного арсеналу.

Advertisement

Зеленський також згадав у своїй промові в четвер про Будапештський меморандум 1994 року - безпекову угоду, за умовами якої Київ відмовився від свого ядерного арсеналу після розпаду СРСР в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії, які так і не були реалізовані після вторгнення Москви.

До 5 грудня 1994 року Україна офіційно мала третій за потужністю ядерний потенціал у світі.

Україна, ймовірно, має науковий потенціал для створення ядерної зброї

Однак слід зазначити, що хоча Україна фізично володіла зброєю та знаннями для її розробки та обслуговування - хоча брак ресурсів, ймовірно, завадив би їй зробити це - контроль над цією зброєю залишався за Москвою.

Advertisement

Один із аналітичних центрів повідомив, що Україна не має "заводу зі збагачення урану і виробничих потужностей для забезпечення ядерним паливом атомних електростанцій", а "український урановий концентрат відправлявся до Росії для збагачення та виготовлення палива" до вторгнення 2022 року.

Втім, можливо, Україна зберегла науковий потенціал, необхідний для перезапуску своїх ядерних програм, якщо вона цього захоче.