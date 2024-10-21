18 військовослужбовців Північної Кореї, які спробували втекти з позицій російських військ у Курській області, затримали росіяни в Комаричському районі Брянської області Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Росіяни впіймали корейців на Курщині − подробиці

Близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом із 50 російськими військовими перебували на позиціях у лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області. Північнокорейці навчали росіян використовувати повітряні кулі у військових цілях, а російські військові навчали корейців вести сучасний піхотний бій.

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Військовослужбовців із КНДР згодом залишили в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на кілька днів без харчування та вказівок, тому 4 жовтня частина військових Пхеньяна вирішила самовільно покинути позиції для пошуку російського командування.

Більше по темі Росія висуває чергові звинувачення у корупції експосадовцям Міноборони Також під хвилю звільнень потрапили посадовці зі слідчого комітету, міністерства з надзвичайних ситуацій та федеральної служби виконання покарань.

16 жовтня їх знайшли та затримали російські окупанти. Відстань від місця втечі була приблизно 60 кілометрів.

За даними поінформованого джерела, всіх 40 військовослужбовців Північної Кореї, які перебували на позиціях у Хомутовському районі, перемістили у Льговський район Курської області, щоб задіяти у штурмових діях на Курщині.

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Військові КНДР залишили позиції на російсько-українському кордоні − джерела

Північнокорейські військові вже тікали з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії.

Втеча відбулася за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Мотиви втечі солдатів із КНДР ще не були встановлені. Росія тоді розпочала пошуки втікачів.

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), у відповідь на це основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

Раніше LIGA.net з посиланням на джерела у ГУР повідомляло, що північнокорейських військових готують для відправки на війну в Україні.

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14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.