Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а нині посол України у Великій Британії напередодні виступив у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House.

Під час свого виступу він подякував союзникам України за підтримку, наголосив на тому, що перемога України над Росією у цій війні – це буде перемога всього цивілізованого світу .

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У своєму виступі, а також під час спілкування з журналістами, Залужний озвучив кілька важливих тез.

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Kyiv Post зібрав найголовніші з них.

Захід не вірив в Україну, тому військова допомога затрималася

Під час промови він наголосив, що Захід не вірив в те, що Україна зможе відбити повномасштабне вторгнення РФ. Саме тому, колективний Захід вчасно не надав Україні озброєння у необхідній кількості. Саме через це, за його словами невдачею закінчився український контрнаступ 2023 року.

Також, за словами нинішнього посла України у Великій Британії, жодні розмови про повоєнне відновлення України неможливе без гарантій безпеки. А членство України в НАТО наразі, на його думку, є найочевиднішим способом гарантувати безпеку і мир.

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Що сказав Залужний про План перемоги Зеленського

Коментуючи План перемоги від Президента України Володимира Зеленського, Залужний зазначив, що Україна у війні з РФ воює не лише з нею, а коаліцією країн, а це, крім Росії, Китай, Іран і Північна Корея.

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Він наголосив на тому, у плані Зеленського «… розробляються кроки, і не лише для України".

"Ось чому президент України розробляє план, який передбачає кілька кроків для того, щоб ті країни, які нас підтримують, щось зробили...»

Як приклад сфери, де необхідні дії союзників, він навів ситуацію з купівлею західними країнами російського газу: «… де Путін бере ці 120, 150 млрд доларів, не юанів, російських рублів, щоб вести війну в Україні? Продаючи газ. Так от, і ті люди, які підтримують Україну, вони купують цей газ».

Він наголосив, Україні потрібна загальна глобальна стратегія.

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"Це означає, що щось мають зробити США, щось має зробити Німеччина. Хтось має скоротити закупівлі російської нафти. Деякі країни мають запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Ось у чому суть мирного плану", - розповів Залужний.

Російські впливи ускладнили мобілізацію в Україні

Залужний, відповідаючи на питання журналістів, розповів про те, що проведення мобілізації в Україні було ускладнене певними рішеннями, які ухвалювалися під впливом РФ.

Втім, за його словами, попри те, що «Росія веде війну не тільки «у фізичній, інформаційній сферах, а й у когнітивній сфері», Україна почала змінюватися, змінюється менталітет і самосвідомість самих українців. Через це державі України довелося почати змінювати підходи до мобілізації, які до цього часу лишалися загалом радянськими. Але на це потрібен час, якого в України немає, адже, щоб повністю змінити ситуацію у цій сфері, потрібно виховати ціле покоління

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Залужний висловив сподівання, що керівництво України "знайде правильні шляхи, щоб це зробити та змінити ставлення людей".

Під час зустрічі Залужний також розповів про те, чому операція в Курській області демонструє розвиток української військової науки. Втім, він наголосив на тому, що не бачив військових планів, за якими проводилася ця операція.

Відповідаючи на додаткове запитання, чи пов'язана ця операція із ситуацією на інших ділянках лінії фронту, зокрема в Донецькій області, він сказав, що "не хотів би давати оцінку всім цим діям".