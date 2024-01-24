Наприкінці грудня 2023 року Європейська Рада обговорила рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС, який можливий за умов прийняття та імплементації Верховною Радою та Урядом України реформ, спрямованих на розв'язання основних проблем державного управління, які супроводжують країну протягом останніх 30 років.

Дотримання верховенства права та створення в Україні рівних умов для ведення бізнесу є не лише вимогами для вступу до ЄС.Це необхідно для того, щоб допомогти Україні завоювати довіру нових інвесторів, які бачать перспективи швидкого та сталого розвитку країни після завершення війни.

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Неможливо ігнорувати той факт, що для свого відновлення Україна буде покладатися на західне фінансування. Але ці кошти надходитимуть лише за умови впевненості в тому, що бізнес-середовище відповідає західним інвестиційним стандартам. А це, зокрема, розуміння того, що інвестор розраховує на повернення інвестицій і покладається на наявність справедливих судів, де можна за необхідності відстояти свої права.

Іншими словами, західні компанії та їхні кредитори повинні бути впевнені, що їхні інвестиції будуть захищені. Тому важливо, щоб українська влада справедливо ставилася до іноземних інвесторів, які вже працюють у країні, роблять внесок в її економіку і допомагають їй зберігати стабільність в умовах російської агресії.

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Створення безпечних та сприятливих умов для іноземного капіталу - це інвестиція в майбутню безпеку України. Водночас Україна має продемонструвати свій економічний потенціал і те, як її ресурси можуть зміцнити економічну безпеку Європейського Союзу.

Інфляція досягла нового мінімуму за період війни. Одним із геологічних активів України, який часто не беруть до уваги при розробці стратегії відновлення, є багаті поклади залізної руди.

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Високоякісна залізна руда, яку видобувають в Україні й переробляють на залізорудні окатки, може допомогти скоротити вуглецеві викиди європейських виробників сталі майже на третину. Це означає, що Україна має кращі можливості, ніж більшість країн, для підтримки процесів декарбонізації західної промисловості.

У 2020 році на Україну припадало 60% викидів парникових газів у країнах Східного партнерства ЄС. В Україні зберігається найвищий рівень парникових викидів на душу населення. Для того, щоб розширений ЄС став кліматично нейтральним до 2050 року, як і було заплановано, Україні та іншим країнам, що планують приєднатися до ЄС, необхідно терміново впроваджувати політику Європейського зеленого курсу.

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Наша компанія, Ferrexpo AG, має виробничі потужності в Україні. Це Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК та Біланівський ГЗК, які видобувають залізну руду, переробляють її та постачають високоякісні залізорудні окатки для потреб міжнародної сталеливарної промисловості. Разом з Україною ми можемо зробити значний внесок у стратегію декарбонізації ЄС.

Ми бачимо світле майбутнє для нашого підприємства через високий рівень попиту на нашу продукцію, тому плануємо інвестувати до $3 млрд у подвоєння наших виробничих потужностей.

Однак, окрім підриву виробництва через війну, ми стикнулися з втручанням у нашу діяльність з боку українських правоохоронних органів.

Наприклад, українські суди заморозили акції наших дочірніх компаній і наклали обмеження на деякі наші фізичні активи в рамках зусиль, спрямованих на повернення активів Костянтина Жеваго, засновника Ferrexpo. Заморожування активів у такий спосіб порушує українське законодавство, оскільки акції дочірніх підприємств належать Ferrexpo AG - єдиній українській компанії, акції якої котируються на провідному майданчику Лондонської фондової біржі. Таким чином, вони не є виключною власністю пана Жеваго.

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Суперечка між засновником компанії та українською владою стосується активів, які не мають жодного відношення до Ferrexpo AG. Переслідування наших дочірніх компаній в Україні також є порушенням принципу англійського права про «зняття корпоративної завіси» (англ. piercing the corporate veil), згідно з яким компанія має чітку та окрему від своїх акціонерів правосуб'єктність.

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Переслідуючи Ferrexpo, українська влада завдає шкоди міжнародним акціонерам, які інвестують у цю компанію. До них належать міжнародні пенсійні фонди, а також приватні особи, які як платники податків також роблять свій внесок в економічну та військову підтримку України. Ці групи чутливі до змін у бізнес-середовищі й мають впливовий голос у західних дискусіях щодо України.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, українці демонструють надзвичайну хоробрість та стійкість. Співробітники нашої компанії - серед тих, хто самовіддано долучився до захисту країни. На жаль, 34 з них вже ніколи не повернуться до нас.

Оскільки Україна розпочала заходи з відновлення економіки, її Уряд і підприємці повинні працювати разом, щоб узгодити кроки, необхідні для створення інвестиційного середовища, яке допоможе якнайшвидше відбудувати Україну і скоротити шлях до членства в ЄС.

Дії говорять гучніше, ніж слова. Інвестори повинні бачити, що українська влада робить конкретні кроки для створення конкурентоспроможної економіки та покращення захисту інвесторів.