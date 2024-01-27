Неспроможність Конгресу США ухвалити пакет допомоги для України є наслідком безрозсудної стратегії, начебто спрямованої на примушування Києва до наразі неможливих мирних переговорів з Росією. Де моральні праведники Конгресу і коли вони нарешті усвідомлять, що озброєння України – це єдиний реалістичний шлях до миру?

Теперішня ситуація щодо допомоги Україні, яка все більше нагадує глухий кут, призвела до ескалації терору президентом Росії Володимиром Путіним. Починаючи з 29 грудня, за наказом Путін українських міста піддаються масованим ракетним ударам, внаслідок яких загинуло або було поранено близько 600 мирних українців. Цю стратегію Путін перебрав від Гітлера, який наказав бомбардувати британські міста в 1940 році.

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Мир з Росією на перший погляд є бажаною метою, але це лише пастка, поставлена Путіним, аби обдурити наївних американських конгресменів та конгресвумен. Цілі Путіна і Гітлера передбачають геноцид та імперіалістичні загарбання чужих територій і аж ніяк не мир.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У 2005 році президента Чечні Аслана Масхадова було вбито під час мирних переговорів з Росією, спрямованих на припинення другої чеченської війни. Згодом Путін нагородив орденами організаторів цього вбивства.

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Росія ніколи не дотримувалась мирних угод з Україною, зокрема й Будапештського меморандуму.

Провина за блокування критично важливої допомоги для України лежить насамперед на ультраправих республіканцях. На Веб-сайті «Республіканці за Україну» розмішений список 82 членів Палати представників від Республіканської партії, які отримали дуже низьку оцінку за недостатню підтримку України. Переважно це ізоляціоністи з їхнім лозунгом «Америка перш за все», які очолюють групу конгресменів, що виступають проти підтримки України.

На перший погляд, надання пріоритету суто американським інтересам виглядає привабливо. Але в такому випадку скорочення допомоги Україні критично ослабить українську армію та призведе до фіктивного «мирного врегулювання» з Росією.

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Припинення воєнних дій – це пастка, яка лише дасть Росії час відновити свої сили та напасти на Україну трохи пізніше зі ще більшою жорстокістю. Росія та її пропагандисти відкрито заявляють про свою мету знищити 40 мільйонів українців. Якщо Путіна зараз не зупинять, американцям доведеться готуватися до повернення до призову на військову службу.

І це не перший випадок, коли рух «Америка перш за все» призвів до катастрофічних наслідків через формування хибної зовнішньої політики щодо Європи. На початку 1940-х років потужний Перший комітет Америки (AFC) виступав за мир з Німеччиною, водночас виступаючи проти надання військової та гуманітарної допомоги Британії. AFC з ганьбою припинив своє існування після того, як Японія напала на Перл-Харбор і Німеччина оголосила війну Америці.

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Коли йдеться про міжнародні конфлікти, грам профілактичного засобу краще тонни ліків. Друга світова війна коштувала приблизно 4 трильйони доларів і життя 330 000 американських солдатів. Через 81 рік після того, як Америка проголосила «ніколи знову», Конгрес свідомо допомагає російській кампанії геноциду.

Джордж Вашингтон свого часу із мудрістю провидця сказав: «Одного разу з’являться Сполучені Штати Європи». Вашингтон розумів, що якщо ідеї демократії будуть експортовані до Європи, це призведе до формування більш стабільного, мирного та процвітаючого світу. І це корисно не тільки Україні, зростаюча хвиля глобальної демократії приносить користь і Америці.

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Найвпливовіші противники допомоги Україні поширюють неправдиві наративи про те, що фінансування України начебто є марним витрачанням грошей. Це просто політичний блеф, особливо враховуючи те, що військова допомога Україні становить лише 3 % оборонного бюджету США. Причому більша частина цих коштів залишається в Америці, що додатково знижує вартість допомоги.

Прихильники ідеї «Америка перш за все» заперечують проти долучення США до європейських політичних альянсів і конфліктів, про це зазначено в прощальній промові Вашингтона. Але Вашингтон, як відомо, закликав робити винятки у певних надзвичайних ситуаціях.

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Якщо вдатися до цифр і фактів, можна сказати, що Україна наразі воює з Росією за мізерні для Америки та її союзників кошти. Українські солдати використовують ці гроші, щоб стримувати російські сили в Україні, не даючи тисячам американців загинути, захищаючи територію НАТО.

Америка виділила Україні близько 75 мільярдів доларів економічної та військової допомоги, що становить лише 0,19 % валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. П'ятнадцять інших країн-союзниць виділили Києву більше, якщо рахувати у відсотках до їхнього ВВП.

Поки Конгрес сперечається з приводу цієї мізерної суми, військово-промисловий комплекс Росії перейшов на воєнні рейки, працюючи в режимі 24/7 та готуючись до майбутнього вторгнення армії РФ до країн НАТО.

Відмовляючись допомагати України, Конгрес ставить американських солдатів під загрозу того, що невдовзі їм доведеться воювати, аби захистити територію НАТО від російської навали.

Теперішні маневри в Конгресі з метою саботувати допомогу Україні виглядають безглуздо, але вони дуже небезпечні. Поки Конгрес грає в ігри, Путін планує відбудувати свою радянську/російську імперію. Якщо Україна захитається, апетит Путіна до вторгнення в Молдову та країни Балтії тільки розгориться.

Конгрес повинен негайно схвалити додаткове фінансування для України, аби зупинити поширення російської агресії та перетворення її у глобальний хаос, який, безперечно, завдасть величезної шкоди американським інтересам.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятись Kyiv Post.