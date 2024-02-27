Десь на початку 2000-х серед українських підприємців можна було почути: «Хочеш завалити угоду – напиши «Зроблено в Україні». Прикро, але такими були тогочасні реалії… Made in Ukraine у нашому розумінні було синонімом низької якості, і більшість із нас намагались уникати цього маркування або ж вказувати походження товарів дрібним шрифтом.

Можливо, це стосується далеко не всіх категорій товарів. Але, до прикладу, моя компанія PET Technologies виробляє складне обладнання для виготовлення ПЕТ-пляшок. Хоч яким би якісним воно не було, 15-20 років тому Україна не позиціонувалася на світовому ринку як виробник високоякісного продукту в галузі машинобудування.

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Коли у 2009-му ми запланували вихід на європейський ринок, я спеціально зареєстрував компанію в Австрії, аби мати європейську прописку, а значить право писати «Спроєктовано в Європі». На той момент це було питанням виживання. Я вигадав привабливу легенду: австрійська компанія знайшла в Україні лідера з випуску машин і розмістила там своє виробництво. «Унікальні австрійські технології втілені на сучасному унікальному підприємстві під чуйним керівництвом австрійських інженерів».

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Поступово, по мірі експансії українських компаній на світовий ринок і знайомства споживача з нашими товарами, ставлення до них у світі змінювалося – ставало більш справедливим. Але по-справжньому революційна зміна відбулася за перший рік війни. І ключову роль у цьому відіграла не якість (її однієї, як ми бачимо з нашого досвіду, недостатньо), а сприйняття і мода.

В очах зарубіжних клієнтів українські компанії, які продовжують працювати під ракетними обстрілами й виконувати свої зобов’язання, – справжні відчайдухи й водночас надійні партнери. Made in Ukraine стало не лише знаком стійкості на надійності, воно стало модним у світі і предметом гордості для виробників. Ми намагаємось усіляко підкреслювати українське походження нашої продукції.

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У лютому 2023 року, в першу річницю російського вторгнення, я ухвалив рішення маркувати всю продукцію нашої компанії «Made in Brave Ukraine”. Зробити це мене мотивувало велике і складне замовлення від клієнта з Саудівської Аравії, до виконання якого ми приступили 24 лютого 2023-го. Я подумав: вже рік іде війна, а існуючі клієнти не шукають нам заміну. Ба більше – з’являються нові. Значить, довіряють нам і вірять у нас. «Ви що, справді працюєте?» – здивовано запитав інший клієнт, з Латинської Америки, коли ми розмістили камери в цехах, які в режимі реального часу дозволяють клієнтам спостерігати процес створення обладнання під їхнє замовлення.

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Зізнаюся, що ідея маркування Made in Brave Ukraine належить не мені, а моєму товаришу – засновнику COLLAR Company Юрію Синиці. Його компанія понад двадцять років виробляє товари для домашніх улюбленців.

Реалізуючи стратегію розвитку на зовнішніх ринках, кілька років поспіль менеджери COLLAR намагалися налагодити співпрацю з найбільшою в Європі мережею зоомагазинів Fressnapf. Для виробника з будь-якого куточку світу зайти в цю мережу – все одно, що зірвати джекпот. Втім, усі спроби були марними – жодної відповіді на листи та дзвінки.

Таке ставлення – не лише з боку Fressnapf. За словами Юрія, до війни його компанія брала участь у восьми американських виставках, під час яких потенційні партнери часто цілком серйозно питали, де знаходиться Україна і чи це, бува, не частина росії. Дехто навіть не розумів, що це Європа.

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У 2022-му, за кілька місяців від моменту вторгнення, Юрій виступав на профільній конференції в Італії. Після виступу до нього підійшов топ-менеджер Fressnapf зі словами: «Певне, час нам з вами розпочати співпрацю». Вся експортна продукція COLLAR маркована Made in Brave Ukraine. «Раніше «Зроблено в Україні» ми писали маленькими літерами. Зараз ми значно збільшили напис і з українським прапором поставили його на видному місці», – розповідає Юрій. За його словами, важко порахувати, як це спрацювало в грошах, проте точно вплинуло на настрій в компанії та значно підвищило мотивацію персоналу.

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Схожі слова я почув від Наталі, власниці відомого швейцарського бренду косметики, що продається на ринках понад 50 країнах світу, найбільший з яких – американський. Виробничі потужності її компанії розташовані в Швейцарії, лабораторія – у Німеччині, тому зазначити українське походження косметики неможливо. Втім, вона пішла іншим шляхом – всюди, де це доречно, підкреслює, що засновником компанії є українка. Що тут нового? Наталя зізнається: раніше намагалася зайвий раз не афішувати своє походження, дослухаючись порад маркетингових та рекламних агенцій – мовляв, жінки зі східної Європи в американському бізнесі не котируються, ніхто не буде серйозно сприймати ваш продукт. Останні вже майже два роки вона гордо говорить про своє українське походження. І продажам це не шкодить. Швидше – навпаки. «Головне – це сильно підтримує мене енергетично!», – говорить Наталя.

Не обійшлося й без альтернативного погляду. Знайомий бізнесмен, засновник компанії, яка продає навчальні курси в багатьох країнах, впевнений: якщо з товарами українське маркування можливе і деколи навіть практично вигідне, то на ринку послуг воно малоефективне та навіть шкідливе. «Європейський, а особливо західноєвропейський споживач не хоче купувати послуги в українців, – говорить підприємець. – У Польщі ми спочатку наймали на посади менеджерів з продажів українців, які давно живуть у цій країні та добре володіють мовою. Але лишень поляки чують акцент, відмовляються купувати. Просять, щоб їм телефонував поляк, тоді подумають». Схожа ситуація у Великій Британії.

Ситуації бувають різні, як і досвід. Втім, я переконаний, що мода на Made in Brave Ukraine чимдалі, тим активніше набиратиме обертів. Світ знайомиться з Україною, з якістю її продукції, наполегливістю й талановитістю тих, хто цю продукцію виробляє. В будь-якому разі ми не асоціюємося з країнами, що завалюють полиці магазинів неякісними одноденними товарами. Це лише початок нового шляху – з новим позиціонуванням, сприйняттям себе, свого бізнесу і своєї продукції. І для початку це вже непогано.