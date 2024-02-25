Тисячу років тому, коли король чи імператор тримав своїх підданих у покорі та під контролем за міськими мурами, збираючи армії, аби дати відсіч тим, хто загрожував набігом на володіння монарха, зрозуміло, мало хто наважувався кинути виклик його владі, тому що міркування безпеки переважали над ідеєю свободи.

Минали століття, монархи та деспоти накопичували статки та володіння, абсолютні монархії та інші збочені форми одноособової влади сприяли виникненню все більш жахливих тираній. У 20-му столітті через технічний прогрес могутність держав досягла свого піку, і це зробило можливим існування найкривавіших і найреакційніших деспотій. Нацистські та сталінські тоталітарні жахи стали вершиною людської аморальності, але Пол Пот і Мао також запропонували світові вражаюче жахливі видовища.

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Дуже прикро, що з усіма нашими сучасними технологічними можливостями спілкуватися один з одним і століттями розвитку політичної філософії, яка мала б дати нам освітню базу, на якій можна формулювати та викладати ідеї свободи та наше бажання звільнитися від рабства, ми досі не можемо вирішити проблему узурпації влади особою з викривленим баченням історії, яка створює систему тотального контролю над суспільством.

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Сьогодні Україна й та критична ситуація, у якій вона наразі опинилася через дії (або бездіяльність) своїх союзників і ворогів, є ланкою в тому ланцюзі невдач, через який ми досі залишаємося поневоленими тиранією. І здебільшого всі ці проблеми витікають з єдиної людської слабкості – відсутності мужності.

Зокрема, на думку одразу спадає нерішучість Сполучених Штатів, чиї політики сперечаються та зволікають, в той час як українці, які борються за свою та нашу свободу, перебувають у найкритичнішій точці свого опору повномасштабному вторгненню окупантів. Республіканці та їхні прибічники з часом перейшли від початкової млявості до небезпечної непоступливості.

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Але ця недуга розповсюджена по всьому світові. Багато є тих, хто давно блукає лабіринтом пацифістської утопії, вірячи, що всі проблеми врешті-решт вирішать сліпа надія, переговори з агресором чи ізоляціонізм. До того ж завжди у суспільстві знайдеться когорта селебріті, чиї моральні компаси хитаються туди-сюди, підлаштовуючись під запити влади чи диктатора. Останнім часом такі морально нестійкі особи набувають все більшої популярності.

Що дійсно впливає на ситуацію, так це те, чи спроможні ті, хто хоче бачити світ вільним від свавілля деспотів, відкрито звертатись до суспільства, пропагуючи ідею свободи від деспотії. Поки що ці голоси недостатньо гучні. Згідно з опитуваннями, у США більшість людей підтримують Україну й хочуть, щоб США прийшли їй на допомогу. Проте канали соціальних медіа захоплені «гучною меншістю», а важливі політичні рішення блокуються тими, хто слухняно виконує вказівки цієї політичної кліки. У країні вільних, в домівці сміливих сміливі мають проявляти себе більш безстрашно та активно.