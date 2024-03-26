Цей текст насправді дуже особливий для мене. Коли дізнався про смерть Геннадія Москаля, то перше, про що я подумав, було: «Ой! А куди він був зник?». Тоді з’явилося відчуття, що я втратив давнього друга, хоча ми не були знайомі. Виявилося, Геннадій Геннадійович боровся з важкою хворобою, яка зрештою перемогла.

Чому Геннадій Москаль особливий для мене політик? Почну з того, що до певної міри він мій земляк, адже мій батько теж родом з Буковини, де в 1950-му році народився майбутній генерал міліції, борець із бандитами в Криму, Луганську і не тільки. Ба більше, свого часу ми з моїм давнім другом-PhD з соціоніки «записали» Геннадія Москаля у «Дон Кіхоти» – це тип інформаційного метаболізму, який визначається ще так: «Шукач» - інтуїтивно-логічний екстраверт (логік, інтуїт, екстраверт, ірраціонал). Дон Кіхот не злякається проблем, що насуваються, вирішить найскладніші стратегічні завдання. Йому подобаються зміни, і він легко зможе переконувати, зацікавлювати підлеглих, вміє викликати повагу до себе – одне з найбільш загальних визначень такого типу людей. І це дуже точний опис Геннадія Москаля.

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Де б він не працював, чим би не займався, всюди Москаль був справжнім, не боявся надскладних завдань і відповідальності за важкі рішення.

Відомим Москаль став ще за часів президента Кучми. Саме тоді він, фактично, очолив боротьбу з бандитизмом у Криму. "Саме йому вдалося розгромити страшні та всесильні місцеві кримінальні угруповання "Сейлем" і "Башмаки" та декриміналізувати кримську владу. Це була жорстока й страшна боротьба. І в історії Криму це залишиться однією з дуже важливих сторінок", - згадує у фейсбуці кримський журналіст, головний редактор Black Sea News Андрій Клименко.

У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Тоді він змінив знаменитого Віктора Балогу і пробув на посаді один рік. Вдруге він очолював ОДА цього специфічного регіону з 2015-го по 2019-й роки. Це, мабуть, унікальне досягнення Геннадія Геннадійовича, складні стосунки якого з впливовою родиною Балоги стали занадто відомими всьому українському політикуму, щоб зараз про це говорити. Просто згадаємо, як він якось назвав Віктора Балогу: «…Балога – це звичайне, перепрошую, трепло, яке несе у ЗМІ різні нісенітниці і не відповідає за них».

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Раніше, у 2014-му році, Геннадій Геннадійович відразу після початку війни очолив Луганську облдержадміністрацію. Своє призначення Москаль тоді прокоментував у притаманному йому стилі: "Тепер ніхто не скаже, що на схід України Київ призначає керувати "бендерівців". Навпаки - самих лише Москалів".

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У 2015 році він іронізував щодо можливого наступу "ЛНР": "Я постійно тут знаходжуся і чую: "ЛНР наступає". То в четвер, то в п’ятницю, то з 1, то з 15. Ми їх чекаємо з величезним нетерпінням. Все у нас готове для їх прийому. Навіть уже труни замовлені".

У цих кількох цитатах - власне весь Геннадій Геннадійович - іронічний, кмітливий, незручний, бо принциповий. І послідовний, і не лише на словах.

Так, Москаль підтримував Порошенка навіть після поразки того в 2019-му році. І свою позицію він не просто артикулював, він її продемонстрував вчинком – пішов у відставку, залишивши посаду голови Закарпатської облдержадміністрації після другого туру президентських виборів.

Втім, коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, Москаль згорнув свою публічну діяльність.

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Тож сьогодні згадаймо про нього «незлим, тихим словом». RIP, старий друже, з яким я так і не познайомився. Ти, справжній український Дон Кіхот, точно заслужив на те, щоб про тебе пам’ятали.