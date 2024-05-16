Зараз обговорюється багато різних цифр щодо вартості підтримки України в її захисті від російського вторгнення. Особисто я говорив про 100 млрд доларів на рік для того, аби Україна здобула перемогу у війні, і, ймовірно, 50 млрд доларів на рік для фінансування післявоєнної її відбудови.

Аналітики Кільського інституту світової економіки натепер найточніше фіксують обсяги наданої Україні Заходом підтримки. Ви можете бачити зібрані інститутом дані тут.

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На додаток до цих даних я подаю відповідну інформацію з веб-сайту Міністерства фінансів України, який також веде облік наданої Україні союзниками бюджетної підтримки. Дані Мінфіну ви можете бачити тут.

Згідно з даними Кільського аналітичного центру, загалом із початку повномасштабного вторгнення до кінця лютого 2024 року США та країни Європи надали Україні 156,7 млрд євро військової та бюджетної/гуманітарної підтримки. Крім того, Японія виділила Києву близько 6 млрд євро за цей же період, а Канада – близько 5,4 млрд. Відповідно, загальна сума фіндопомоги складає понад 168 млрд євро. Із неї близько 67,1 млрд євро надали США, і це, зазначимо, без врахування пакету військової допомоги Україні на 61 млрд доларів, схваленого Конгресом у квітні.

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Загальна сума 168 млрд євро не включає багатостороннє фінансування (від МВФ, Світового банку та Європейського інвестиційного банку), яке, за даними українського Мінфіну, становило близько 11 млрд доларів за період від початку повномасштабного вторгнення до березня 2024 року.

Зауважте також, що для того, аби компенсувати дефіцит коштів, який виник через зволікання із затвердженням Конгресом того самого пакету фінансової підтримки з боку США у розмірі 61 млрд доларів, яке початково планувалося на осінь минулого року, ЄС та інші донори передали Україні частину своїх виплат у першому кварталі цього року. Таким чином, як повідомляє Міністерство фінансів, у березні 2024 року в Україну було додатково спрямовано понад 8 млрд доларів коштів західних донорів, зокрема 4,8 млрд доларів від ЄС (як частина кредиту на 50 млрд євро, узгодженого на засіданні Ради ЄС у грудні для покриття дефіциту українського бюджету на період до 2027 року), 1,2 млрд доларів від Японії, 1,5 млрд доларів від Канади та трохи більше 0,5 мільярда доларів від Великої Британії.

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168 млрд євро – це приблизно 180 млрд доларів США, додайте сюди багатостороннє фінансування в розмірі 11 млрд доларів, а також деталізовані вище 8 млрд доларів за березень. У підсумку це складає трохи більше 199 млрд доларів, отримані Києвом за 25 місяців. Якоюсь мірою до цієї суми можна додати й кошти, які мали бути списані у цей же період за обслуговування зовнішнього боргу, накопиченого Україною, у розмірі понад 10 млрд доларів.

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Тобто навіть за такого дещо приблизного методу підрахунку цифра у 100 млрд доларів щорічних витрат на підтримку України виглядає дуже близькою до реальної.

І тут варто зазначити, що наведена вище сума коштів може забезпечити лише те, що Україна не зазнає розгромної поразки у війні. І її точно не достатньо для того, щоб забезпечити їй перемогу. Україна наразі здатна лише з останніх своїх сил тримати оборону, і це свідчить про те, що ми всі робимо недостатньо для її перемоги. Захід дає Україні рівно стільки фінансування, щоб вона не впала під тиском армії Путіна. Останніми місяцями фінансова підтримка Києва з боку Заходу то поновлювалась, то знову припинялась. У перші шість місяців 2023 року, перед українським контрнаступом, Захід надавав Україні приблизно 8,5 млрд доларів на місяць. Однак у період із жовтня 2023 до лютого 2024 року обсяг фінансування скоротився до 3,7 млрд доларів на місяць, тому не дивно, що український контрнаступ виявився не надто вдалим. Останнє скорочення фінансування було пов’язане зі зволіканням Конгресу у затвердженні пакету військової допомоги Києву, яке тривало півроку.

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Враховуючи все сказане вище, є очевидним, що Захід має надавати Україні щонайменше 100 млрд доларів на рік, аби ситуація на фронті принаймні не погіршилася. Якщо буде менше, Україна продовжуватиме втрачати територію. Тобто я стверджую, що для забезпечення позитивної для України динаміки Захід має стабільно надавати їй фінансування у розмірі як мінімум 100 млрд доларів на рік (8 мільярдів доларів + на місяць), а для перемоги над ворогом, швидше за все, Києву потрібно буде 150 млрд доларів на рік (тобто більше 12,5 млрд доларів на місяць).

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І тут постає питання: а що буде, якщо на президентських виборах у США в листопаді переможе Трамп? Тоді, ймовірно, наступного року фінансування України з боку Сполучених Штатів припиниться. Це, своєю чергою, призведе до того, що обсяг фінансової допомоги Україні впаде приблизно до 50-60 млрд доларів на рік. Чи захочуть інші західні союзники Києва не лише покрити дефіцит бюджету у 40 млрд доларів на рік плюс втрачене фінансування від США, а ще й додатково надати Україні 50 млрд доларів, аби довести обсяг фінансування до необхідних для перемоги 150 млрд доларів? Це видається дуже малоймовірним.

На перший погляд, 100-150 млрд доларів, необхідні Україні на рік, виглядають як величезна сума. Але її варто порівняти з ціною відмови від підтримки України, тобто ціною перемоги Росії. Ймовірно, в такому разі видатки НАТО на оборону необхідно буде збільшити не до нинішніх 2% ВВП, а приблизно до 3%, які витрачалися на оборону в часи Холодної війни. Хочу навести ще деякі цифри: європейські країни-члени НАТО мають досягти цільового показника у 2% ВВП ще в 2024 році, і це, як очікується, становитиме 380 млрд доларів сукупних витрат на оборону. Збільшення цього показника до 3% ВВП обернеться додатковими 190 млрд доларів щорічних витрат на оборону Європи. Ця сума зросте вдвічі, якщо США слідом за Європою збільшать свої витрати на оборону ще на 1% ВВП, щоб компенсувати зростаючу загрозу з боку Росії в тому випадку, якщо вона здобуде перемогу над Україною. Тому щорічні інвестиції в Україну в розмірі 150 млрд доларів протягом кількох років у порівнянні з 400 млрд доларів (плюс додаткові витрати), яких коштуватиме нам програш України у війні, виглядають як дуже вдала інвестиція Заходу у власну безпеку. Не впевнений, що Європейський Центробанк здатен забезпечити нам рівнозначну економічну вигоду.

Тімоті Еш – старший стратег з суверенних ринків, що розвиваються, компанії Bluebay Asset Management, яка базується у Лондоні.