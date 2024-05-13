Нещодавнє звільнення Володимиром Путіним багаторічного міністра оборони РФ Сергія Шойгу західні ЗМІ сприйняли як покарання за провал «спеціальної воєнної операції». Однак, якщо розглядати це звільнення як частину ширшої перебудови вищих ешелонів апарату оборони та безпеки Росії, воно не здається таким вже однозначним.

Путін запропонував призначити новим міністром оборони Росії Андрія Бєлоусова – економіста за освітою, який раніше був міністром економічного розвитку, помічником президента Росії з економічних питань та першим віце-прем'єром з економічних питань.

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Хоча Кремль цього не визнає, на рішення Путіна звільнити Шойгу могла повпливати низка гучних скандалів, які останнім часом переслідують російське Міноборони. Йдеться, зокрема, про недавній арешт заступника Шойгу Тимура Іванова за звинуваченнями в корупції.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення призначити міністром оборони Бєлоусова пов’язане з необхідністю «зробити економіку силового блоку частиною [ширшої] економіки країни», оскільки частка оборонного бюджету РФ в загальнонаціональному бюджеті наразі наближається до рівня 1980-х років.

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Пєсков пояснив, що особливих зміни в управлінні та координації військово-оперативних питань і загалом діяльності Міноборони не планується, тим більш що начальником Генштабу залишається Валерій Герасимов.

Незалежний російський новинний сайт Insider повідомив, що його інсайдери в Кремлі характеризують Бєлоусова як одного з «бравих солдатів Путіна», який, очевидно, буде лояльним ставлеником президента в Міноборони і якому той може довірити повний аудит військових витрат.

Андрій Колесніков, старший науковий співробітник «Фонду Карнегі за міжнародний мир», написав на сторінці у мережі X (раніше Twitter): «Зараз для Путіна важливо переконатися, що величезні суми грошей, які він витрачає на війну, не розкрадаються», а потім додає: «Тепер Бєлоусов назавжди зіпсує собі репутацію співучастю у воєнних злочинах».

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Дехто вважає звільнення Шойгу, давнього прибічника й довіреного радника Путіна, перемогою Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка впродовж тривалого часу вела проти ексміністра підкилимну боротьбу. Ще дехто вважає, що обійнявши посаду секретаря Ради Безпеки РФ Шойгу ще більше наблизиться до владного Олімпу. На цій посаді він замінить Миколу Патрушева, який був секретарем російського Радбезу майже 16 років, а тепер його переводять на іншу, поки не визначену посаду, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

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Олександр Віндман, американський політичний оглядач та директор аналітичного центру «Інститут інформованого американського лідерства» (IIAL), розмірковує над питанням, а чи не намагається теперішній володар Кремля цими кадовими перестановками відсунути Патрушева, якого ще не так давно вважали потенційним суперником Путіна, подалі від владного керма. Такий крок з боку кремлівського автократа, ймовірно, покликаний нейтралізувати загрозу, яку Патрушев потенційно становить для президента, а також сигналізує про намагання Путіна охолодити деякі найбільш гарячі голови серед войовничих антизахідних представників правлячої еліти.

Багато хто досі вважає Патрушева, який контролює стратегічні питання та питання національної безпеки, дуже впливовою людиною, яка стоїть за Путіним і є дотичною до реального управління державою. У цьому контексті нам, скоріш за все, не варто розглядати теперішню ситуацію навколо Шойгу як реальне звільнення з посади чи пониження його в статусі.

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Пєсков заявив, що Шойгу тепер візьме на себе керівництво Федеральною службою з військово-технічного співробітництва, яка зараз безпосередньо підпорядковується президентові, а також стане заступником Путіна у Військово-промисловій комісії, тобто потенційно працюватиме разом із нинішнім першим його заступником Дмитром Медведєвим або навіть замінить його.

Втім видання Moscow Times цитує Тетяну Станову, російську політичну аналітикиню, яка написала у Telegram, що призначенням Шойгу на високу посаду в Раді Безпеки Путін всього лише намагається тримати колишнього свого ключового підручного у полі зору, адже чиновника такого рівня не можна одразу звільнити. Шойгу, безсумнівно, відомо про чимало кремлівських скелетів у шафі.

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Окрім кадрових змін в Міноборони, Сергій Лавров залишається міністром закордонних справ Росії, та й більшість високопоставлених силовиків залишаються на своїх посадах: Олександр Бортніков продовжує очолювати ФСБ, Сергій Нарішкін – Службу зовнішньої розвідки, Костянтин Чуйченко – залишається міністром юстиції, Віктор Золотов – командувачем Росгвардії, а Олександр Куренков – міністром із надзвичайних ситуацій.

Пропозиції Путіна ще має затвердити Рада Федерації. Сенатори проведуть консультації щодо визначених ним кандидатів спочатку 13 травня в комітеті, а потім 14 травня на пленарному засіданні Ради Федерації. Ніхто не очікує від сенаторів жодних заперечень з приводу жодної висунутої президентом кандидатури.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.