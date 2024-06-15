Я довго не давала собі відпочинку, бо то одну справу треба було завершити, то іншу. В Києві я постійно відчуваю, що роблю недостатньо, що можна робити більше й краще. Але моя тітка запросила мене на весілля до Німеччини, і я терміново поїхала, відклавши все.

І от я вже в Берліні, де у суспільстві панують зовсім інші настрої, де так гостро відчуваєш вільний дух цього великого міста. Наступного дня у Потсдамі мало відбутися українсько-німецьке весілля моєї тітки Вікторії з її нареченим, німцем Седріком. Дві родини зустрілися в тісному колі, аби відсвяткувати таку важливу подію – створення нової сім’ї. Це як маленький вогник щастя на важкому й темному шляху війни. Втім наша українська родина, глибоко застресована війною, ледь змогла відчути смак свята. Німці з величезною повагою до нашого “хронічного стану війни” були терплячими до нас під час спільного святкування та подорожі.

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Минули три тижні в Німеччині, сповнені яскравими зустрічами та подорожами. І так склалося, що саме тоді в Німеччині проходили передвиборчі кампанії. Ще за кілька тижнів до голосування на виборах до Європарламенту я спостерігала за настроями своїх рідних і друзів-німців. Усюди бачила плакати кандидатів від різних партій. І оскільки за цей час я побувала у п’яти місцях у трьох німецьких землях, то у мене склалося певне уявлення про перебіг передвиборчої кампанії та голосування.

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Коли я прибула до Німеччини, мене зустріла у Берліні моя подруга Ліна.

Ліна – 21-річна німкеня родом із Бремену. Вона активна правозахисниця й політично свідома молода дівчина, яка зараз вчиться на факультеті соціології та антропології Берлінського вільного університету.

Ми знайомі з Ліною майже рік і маємо багато спільного, особливо це стосується політичних поглядів і моральних цінностей. Берлін для нас обох – це місце сили, місце, де представники наших поколінь відчувають себе вільно. Для мене Київ дуже схожий з Берліном. Я завжди проводжу для себе паралелі між цими двома містами і вважаю, що нам, киянам, багато в чому варто наслідувати мешканців німецької столиці.

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І оскільки цього разу головною темою в Німеччині були вибори, а я приїхала з України, ми багато говорили про поточну політичну ситуацію в Україні та в Німеччині та загалом про політичний клімат у Європі. Ліна поділилася зі мною своїми відчуттями та думками своїх однодумців, рідних і багатьох людей, хто зараз підтримує Україну.

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До речі, так склалося, що цього року моя тітка Вікторія, до якої я приїхала на весілля, вперше ходила голосувати на Європейських парламентських виборах, і її голос теж вплинув на історію Європи.

Отже, за словами Ліни, головна політична партія, яка їх турбує, – це AfD (так звана «Альтернатива для Німеччини»).

«Вони були засновані в 2013 році як критично налаштована щодо ЄС партія і з того часу ставали все більш правими, популістськими й фашистськими. Вони мають жахливо расистську, гомофобну, ксенофобну та сексистську ідеологію», – пояснила Ліна.

У листопаді минулого року високопоставлені політики ультраправої AfD, неонацисти та прихильні до них бізнесмени зібралися в готелі поблизу Потсдама. Вони обговорили тонке налаштування плану примусової депортації мільйонів людей, які наразі проживають у Німеччині (найпершою ціллю будуть біженці, люди інших рас тощо).

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Після того, як у січні журналісти-розслідувачі Correctiv опублікували результати свого таємного дослідження «Secret plan against Germany» (таємний план проти Німеччини), по всій країні спалахнули масові протести проти ультраправих і, зокрема, AfD.

У лютому цього року в університетах по всій Німеччині була заснована група «Studis gegen Rechts» («Студенти проти ультраправих»). Їхня мета — підвищити обізнаність про боротьбу з актуальним ультраправим рухом у Німеччині.

«Ми зараз збираємося щотижня, здебільшого для того, щоб організувати тиждень подій (суміш дискусій, лекцій і семінарів на цю тему) і мобілізувати людей для поїздки в Ессен 29 і 30 червня, щоб приєднатися до протесту, спрямованого на зупинення AfD, щоб провести там свою партійну конференцію. Вони НЕ є нормальною, демократичною партією – вони є прямою загрозою нашій демократії та правам людини», – розповіла Ліна.

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Дев’ятого червня, на момент проведення виборів, я гостюю в Бремені у своїх друзів, Карін та Мартіна. Це музиканти гурту Rockwark, з якими ми у 2023 році випустили спільний трек «Oktober» на підтримку України.

Карін з Мартіном підтримують українців від самого початку, і ми маємо історію наших плідних зустрічей з 2022 року. Вони також поділилися своїми переживаннями та тим, які зараз панують настрої в їхньому оточенні.

Що мене вразило одразу – це те, що син Карін приїхав спеціально на один день з університету, щоб піти проголосувати.

Він ставиться до цього дуже відповідально і розуміє, чому має проголосувати.

Коли ми подорожували в передмісті Бремена, Карін показала мені одну з найпопулярніших у цьому регіоні цитат проти AfD, яку викладають у своїх соцмережах свідомі громадяни Німеччини. Ми побачили цю цитату на вулиці біля приватного будинку. Її виставив власник (перекладаю з німецької):

«У Гітлера досі горить світло. Воно ніколи не гасло повністю. Лише на короткий, тихий час вікно щільно зачинялося. Лише час від часу, майже несміливо, ледь чутно, шепіт...Ти ледве помічав його і думав про себе: «Ну і що? Все одно світло горить».

У гітлерівців досі горить світло – тепер вони підходять до вікна. Тепер ти їх бачиш, тепер ти їх чуєш ...

Вони не привиди.

Вони стоять там гордо і голосно, світять і кричать. І їхня погроза цілком зрозуміла: «МИ ЗБИРАЄМОСЬ ГОЛОСУВАТИ ЗНОВУ!»

У Гітлера все ще горить світло.

Розум, де ти? Де?

Вийди і допоможи... і вимкни його.

...інакше він буде яскраво горіти.

Саймон Пірс, німецький актор.

Я бачу, як люди, які підтримують українців, з глибоким розумінням протистоять ультраправим у Європі.

На прикладі моїх друзів і рідних видно, що наш спільний ворог – імперська Росія – не жалкує грошей на фінансування конфліктів у цивілізованих суспільствах. Ворог продовжує свою інформаційну війну, і ми бачимо, яка небезпечна інформаційна зброя зараз застосовується в Німеччині.

Весь світ має бути дуже уважним і відповідальним за такі речі. Ми не можемо допустити розповсюдження кремлівської отрути в Європі. І мої друзі борються з цим.