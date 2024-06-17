Весняний семестр 2024 року в кампусах коледжів та університетів США був зовсім не типовим для студентів по всій країні. Антиізраїльські протести та неприкриті акти антисемітизму охопили університетські містечка, зриваючи випускні іспити й навіть випускні церемонії. Єврейським студентам у деяких навчальних закладах відмовляли в доступі до окремих будівель університетських кампусів і в очі називали нацистами за їхню підтримку Ізраїлю.

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Українські студенти теж стикнулися з подібними проблемами. В Університеті Коннектикуту Українська студентська асоціація стала мішенню брутального булінгу за підтримку України. Їхні синьо-жовті стрічки та плакати на підтримку України нищили та навіть замінювали проросійською пропагандою. Як і їхніх однолітків-євреїв, студентів-українців у студентських кампусах по всій країні ображали, називаючи нацистами. Українські студенти в Канаді також стикаються з подібною ворожістю.

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Нещодавні розслідування показують, що цей системний булінг українців та євреїв є аж ніяк не спонтанними акціями наївних дезінформованих студентів. Навпаки, ці дії вміло організовані агентами світової вісі зла – Росії, Китаю та Ірану – й підживлюються брехнею, яку вони активно поширюють. Ці держави-ізгої використовують сповідувану країнами Заходу свободу висловлювань та поширення інформації проти цих же країн, починаючи від поширення неправдивих наративів і закінчуючи антидемократичною пропагандою, спрямованою на підрив основ демократії.

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Журналісти The Washington Post виявили, що новинний інтернет-сайт Grayzone, який виливає на американську аудиторію потужний потік антиізраїльської, антиукраїнської та антиамериканської пропаганди, фінансується з Росії та Ірану. Grayzone, який має сотні тисяч підписників, поширював дезінформацію, заперечуючи застосування бойовиками ХАМАС сексуального насильства під час атаки на Ізраїль 7 жовтня. Він стверджував, що бомбардування маріупольського театру Росією сталося внаслідок помилки, і що Революція Гідності під час Майдану насправді була переворотом, організованим Сполученими Штатами. І ці брехливі оповіді, на жаль, знайшли відгук у мешканців студентських кампусів Америки.

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Окрім поширення цих брехливих пропагандистських наративів, іноземні агенти також таємно організували та профінансували заворушення у низці студентських містечок. Нове розслідування Дослідницького інституту мережевого зараження (Network Contagion Research Institute) показує, що нещодавно виниклий у США антиізраїльський протестний рух пов’язаний з Комуністичною партією Китаю (КПК) і спрямований на поглиблення суспільних протирічь в американському суспільстві та дестабілізацію його інститутів. Зловживання тоталітарними державами конституційним правом американців на свободу вираження поглядів, у якому КПК відмовляє своїм власним громадянам, призвело до заворушень у кількох університетських містечках США.

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Москва, зокрема, використала протести в одному такому містечку, розповсюджуючи через пов’язану з Кремлем мережу Doppelganger повідомлення, що ці протести начебто «фінансуються фондами Рокфеллера та Сороса», і використовуючи Telegram канали для просування наративів про «лицемірство США» у дотриманні права на вільне висловлювання протесту.

Студенти в США стали пішаками у великій грі Пекіна, Москви та Тегерана й головною мішенню цих операцій їхньої інформаційної війни, спрямованих на те, аби відвернути увагу людей на Заході від воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, та посіяти розкол в американському суспільстві.

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Навчальні заклади повинні створити надійні механізми захисту та підтримки для студентів, проти яких спрямовані ці злочинні кампанії. Єврейські та українські студенти, як і всі інші студенти, мають відчувати себе у безпеці та мати всебічну підтримку в своїх кампусах. На жаль, багато університетів не виконали свого основного обов’язку – забезпечити безпечне навчальне середовище для всіх студентів, а натомість капітулювали перед вимогами сумнівних протестувальників. Поступки з боку адміністрацій університетів варіюються від обіцянок не карати протестувальників, які брали участь у протизаконних діях, до просування в університеті політики виключення студентів з Ізраїлю. Коротше кажучи, ці протестувальники були не покарані, а навпаки – нагороджені за порушення політики університету та залякування єврейських та українських студентів. Таким чином керівництво університетів лише заохочує студентів до протизаконних дій та сприяє нашим ворогам за кордоном, які підживлюють ці кампанії та фінансують їх.

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Вашингтон має активізувати свої зусилля з викриття та протидії іноземним інформаційним операціям. Студенти, викладачі та громадськість повинні бути поінформовані про справжнє походження цих протестів і ширші геополітичні аспекти, що стоять за ними. Лише розуміючи весь масштаб загрози, ми можемо ефективно їй протистояти.

На щастя, американський Конгрес вже впровадив низку заходів, спрямованих на протидію цій загрозі, зокрема, розпочав розслідування щодо іноземного фінансування організацій, які активно розпалюють безглузду ненависть, що панує зараз у студентських кампусах по всій країні. І адміністрація президента Байдена також повинна вжити аналогічних заходів, аби захистити нашу молодь від згубного іноземного впливу.

Погляди, висловлені авторами у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.