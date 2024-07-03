Коли українській акторці Ганні Яремчук-Бобало подзвонили й повідомили, що її чоловік Олег загинув у боях під Бахмутом, як це не парадоксально, першою думкою, яка промайнула в її голові, було: «Тепер вже я буду спати спокійно».

Майже з полегшенням вона усвідомила, що їй не доведеться більше страждати від невизначеності, від постійного хвилювання за Олега, не доведеться здригатися щоразу, коли дзвонить телефон, боячися, що зараз скажуть: «Ваш чоловік загинув».

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Тепер вона вже позбавлена цих страждань, не потерпає від думок про те, що з коханим на фронті щось сталося. Але, як і десятки тисяч українських вдів, бореться тепер із відчаєм та відчуттям непоправної втрати. Та якими б виснажуючими не були ці відчуття, Ганна знає, що їй треба бути сильною заради своєї дочки. Жінка потерпає від панічних атак, під час яких у неї калатеє серце, подих перехоплює, й вона поринає у відчуття повної безвиході.

Згідно зі звітом Програми розвитку ООН (ПРООН) за червень 2023 року, близько 15 мільйонів українців мають зараз психічні проблеми, пов'язані із вторгенням Росії в Україну. Оскільки таких жертв війни, як Ганна Яремчук-Бобало та її донька, зараз дуже багато, а можливості української системи психологічної та психіатричної допомоги обмежені, мало кому з українців доступні послуги висококваліфікованого спеціаліста-психолога (не кажучи вже про психіатра).

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На щастя для Ганни, її залучили до участі у пілотному проекті з надання «першої психологічної та/або психіатричної допомоги» українцям, які перебувають у стані гострого психічного стресу. В рамках заснованого мною проекту Healing Hidden Wounds західні психологи та психіатри дають 15-хвилинні Zoom-консультації тим українцям, які цього потребують. Багато хто з українців страждає зараз на такі психічні захворювання (або синдроми), як депресія, панічні атаки, безсоння та інші подібні проблеми з психічним здоров’ям. В рамках нашого проекту ми створили YouTube-канал, глядачі якого, де б вони не перебували, можуть отримати професійні рекомендації щодо вирішення психічних проблем.

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У випадку з Ганною Яремчук-Бобало вона через Zoom поспілкувалась із нью-йоркським психотерапевтом Віктором Длугуновічем та розповіла йому про відчуття, які останнім часом переживає. А лікар, своєю чергою, під час 15-хвилинної сесії дав жінці кілька професійних порад, які вже допомогли не одній людині, що переживає глибоке горе.

Длугуновіч є одним із 65 нью-йоркських фахівців у сфері психічного здоров’я, які не шкодують свого часу й досвіду, аби допомогти українцям залікувати травми війни. Свого часу я звернулася до з цих лікарів, розповіла їм про проект Healing Hidden Wounds, і всі вони погодились допомагати українцям. Ми розуміємо, що ці лікувальні онлайн-сеанси не замінять тривалого лікування у психотерапевта, але пам'ятаючи про те, що навіть одна-дві слушні поради здатні зробити життя людини бодай трішки кращим, західні лікарі охоче діляться з учасниками проекту своїми найбільш цінними порадами.

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Під час сеансу з лікарем Длугуновічем Ганна Яремчук-Бобало розповіла йому, що після загибелі чоловіка вона стала уникати спілкування з людьми. «Мені подобається бути на самоті. Я настільки глибоко закрилася в собі, що хвилююся, чи не вибухну пізніше. Я не проходжу нормально п’ять стадій горя, про які зазвичай говорять».

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Віктор уважно слухає, а потім заспокоює пацієнтку. «Горе кожної людини унікальне, і його часто неможливо чітко розділити на етапи. Горе – це як цунамі, і коли воно захоплює вас, використовуйте те, що саме вам підходить». Він говорить з нею про те, як важливо прислухатися до себе, і якщо бути на самоті – це те, чого зараз вона потребує, у її випадку це не просто нормально, це корисно для її психіки.

Лікар ділиться з Ганною власним досвідом, розповідає, що поховав двох своїх дітей і розуміє всю глибину її скорботи. Він говорить жінці, що поки вона зберігає пам’ять про Олега, духовно він залишається поряд з нею. «Так, фізично росіяни забрали у вас Олега, вбивши його, але пам’ять про нього ніхто й ніколи не забере у вас. Поки ви живі, живий і він».

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Коли він промовив це, в Ганні щось змінилося, змінилася сама мова її тіла. Вона розпрямляє плечі й перестає стискати пальці від болю. Так сильно на неї вплинули слова лікаря Длугуновіча.

Потім жінка розповідає про інший аспект свого горя, добре відомий сучасній психіатричній науці: вона стала дуже гостро реагувати на критики, закрема на коментарі підписників у соціальних мережах.

У відповідь лікар цитує Марка Аврелія: «Людина перед початком бурі та людина після бурі – це дві різні людини». Він запевняє пацієнтку, що її болюча подорож крізь своє горе змінить її, і з часом вона зможе спокійніше реагувати на критику.

Потім він каже їй те, що викликає в неї посмішку: «Це нормально говорити своїм критикам: «Йдіть під три чорти!»

Здається, Ганна ось-ось засміється. Можна припустити, що вона давно по-справжньому не сміялася. Проект Healing Hidden Wounds допоміг жінці повернути впевненість у собі, усвідомити, що з її психікою все гаразд, що вона зараз переживає те, що до неї багато хто вже переживав. Їй корисними були запевнення лікаря у тому, що пам’ять про коханого залишається її силою, що час залікує її душевну рану і що вона має повне право по-своєму сприймати критику з боку оточуючих. Це був дуже корисний для жінки (навіть якщо й короткий) сеанс психотерапії, який неодмінно допоможе її психічному зціленню.

Історія Ганни Яремчук-Бобало абсолютно унікальна, але в той же час в ній є універсальні аспекти, здатні допомогти багатьом іншим людям, які зазнали гіркої втрати. Ті, хто ознайомиться з її історією, розповідь про яку невдовзі з’явиться на нашому YouTube-каналі, зможуть знайти там поради щодо того, як полегшити болючу подорож людини країною смутку.

Погляди, висловленні авторкою цієї статті, можуть не поділятися Kyiv Post.

Мітці Пердью
Мітці Пердью
Воєнна кореспондент Мітці Пердю тричі відвідувала Україну за останній рік. Вона - бізнес-леді, письменниця та борчиня з торгівлею людьми. Вона має ступінь бакалавра ступінь з відзнакою в Гарвардському університеті та ступінь магістра в Університеті Джорджа Вашингтона.
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