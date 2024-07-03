Коли українській акторці Ганні Яремчук-Бобало подзвонили й повідомили, що її чоловік Олег загинув у боях під Бахмутом, як це не парадоксально, першою думкою, яка промайнула в її голові, було: «Тепер вже я буду спати спокійно».

Майже з полегшенням вона усвідомила, що їй не доведеться більше страждати від невизначеності, від постійного хвилювання за Олега, не доведеться здригатися щоразу, коли дзвонить телефон, боячися, що зараз скажуть: «Ваш чоловік загинув».

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Тепер вона вже позбавлена цих страждань, не потерпає від думок про те, що з коханим на фронті щось сталося. Але, як і десятки тисяч українських вдів, бореться тепер із відчаєм та відчуттям непоправної втрати. Та якими б виснажуючими не були ці відчуття, Ганна знає, що їй треба бути сильною заради своєї дочки. Жінка потерпає від панічних атак, під час яких у неї калатеє серце, подих перехоплює, й вона поринає у відчуття повної безвиході.

Згідно зі звітом Програми розвитку ООН (ПРООН) за червень 2023 року, близько 15 мільйонів українців мають зараз психічні проблеми, пов'язані із вторгенням Росії в Україну. Оскільки таких жертв війни, як Ганна Яремчук-Бобало та її донька, зараз дуже багато, а можливості української системи психологічної та психіатричної допомоги обмежені, мало кому з українців доступні послуги висококваліфікованого спеціаліста-психолога (не кажучи вже про психіатра).

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На щастя для Ганни, її залучили до участі у пілотному проекті з надання «першої психологічної та/або психіатричної допомоги» українцям, які перебувають у стані гострого психічного стресу. В рамках заснованого мною проекту Healing Hidden Wounds західні психологи та психіатри дають 15-хвилинні Zoom-консультації тим українцям, які цього потребують. Багато хто з українців страждає зараз на такі психічні захворювання (або синдроми), як депресія, панічні атаки, безсоння та інші подібні проблеми з психічним здоров’ям. В рамках нашого проекту ми створили YouTube-канал, глядачі якого, де б вони не перебували, можуть отримати професійні рекомендації щодо вирішення психічних проблем.

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У випадку з Ганною Яремчук-Бобало вона через Zoom поспілкувалась із нью-йоркським психотерапевтом Віктором Длугуновічем та розповіла йому про відчуття, які останнім часом переживає. А лікар, своєю чергою, під час 15-хвилинної сесії дав жінці кілька професійних порад, які вже допомогли не одній людині, що переживає глибоке горе.

Длугуновіч є одним із 65 нью-йоркських фахівців у сфері психічного здоров’я, які не шкодують свого часу й досвіду, аби допомогти українцям залікувати травми війни. Свого часу я звернулася до з цих лікарів, розповіла їм про проект Healing Hidden Wounds, і всі вони погодились допомагати українцям. Ми розуміємо, що ці лікувальні онлайн-сеанси не замінять тривалого лікування у психотерапевта, але пам'ятаючи про те, що навіть одна-дві слушні поради здатні зробити життя людини бодай трішки кращим, західні лікарі охоче діляться з учасниками проекту своїми найбільш цінними порадами.

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Під час сеансу з лікарем Длугуновічем Ганна Яремчук-Бобало розповіла йому, що після загибелі чоловіка вона стала уникати спілкування з людьми. «Мені подобається бути на самоті. Я настільки глибоко закрилася в собі, що хвилююся, чи не вибухну пізніше. Я не проходжу нормально п’ять стадій горя, про які зазвичай говорять».

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Віктор уважно слухає, а потім заспокоює пацієнтку. «Горе кожної людини унікальне, і його часто неможливо чітко розділити на етапи. Горе – це як цунамі, і коли воно захоплює вас, використовуйте те, що саме вам підходить». Він говорить з нею про те, як важливо прислухатися до себе, і якщо бути на самоті – це те, чого зараз вона потребує, у її випадку це не просто нормально, це корисно для її психіки.

Лікар ділиться з Ганною власним досвідом, розповідає, що поховав двох своїх дітей і розуміє всю глибину її скорботи. Він говорить жінці, що поки вона зберігає пам’ять про Олега, духовно він залишається поряд з нею. «Так, фізично росіяни забрали у вас Олега, вбивши його, але пам’ять про нього ніхто й ніколи не забере у вас. Поки ви живі, живий і він».

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Коли він промовив це, в Ганні щось змінилося, змінилася сама мова її тіла. Вона розпрямляє плечі й перестає стискати пальці від болю. Так сильно на неї вплинули слова лікаря Длугуновіча.

Потім жінка розповідає про інший аспект свого горя, добре відомий сучасній психіатричній науці: вона стала дуже гостро реагувати на критики, закрема на коментарі підписників у соціальних мережах.

У відповідь лікар цитує Марка Аврелія: «Людина перед початком бурі та людина після бурі – це дві різні людини». Він запевняє пацієнтку, що її болюча подорож крізь своє горе змінить її, і з часом вона зможе спокійніше реагувати на критику.

Потім він каже їй те, що викликає в неї посмішку: «Це нормально говорити своїм критикам: «Йдіть під три чорти!»

Здається, Ганна ось-ось засміється. Можна припустити, що вона давно по-справжньому не сміялася. Проект Healing Hidden Wounds допоміг жінці повернути впевненість у собі, усвідомити, що з її психікою все гаразд, що вона зараз переживає те, що до неї багато хто вже переживав. Їй корисними були запевнення лікаря у тому, що пам’ять про коханого залишається її силою, що час залікує її душевну рану і що вона має повне право по-своєму сприймати критику з боку оточуючих. Це був дуже корисний для жінки (навіть якщо й короткий) сеанс психотерапії, який неодмінно допоможе її психічному зціленню.

Історія Ганни Яремчук-Бобало абсолютно унікальна, але в той же час в ній є універсальні аспекти, здатні допомогти багатьом іншим людям, які зазнали гіркої втрати. Ті, хто ознайомиться з її історією, розповідь про яку невдовзі з’явиться на нашому YouTube-каналі, зможуть знайти там поради щодо того, як полегшити болючу подорож людини країною смутку.

Погляди, висловленні авторкою цієї статті, можуть не поділятися Kyiv Post.